'Tyson' De Luna busca debut triunfal en la Arena Coliseo Tony Arellano

Este sábado por la noche, en la Arena Coliseo Tony Arellano de Torreón, debutará como profesional el gran prospecto dentro del boxeo, Rogelio “Tyson” De Luna.

Surgido del establo “Mapimí” Rodríguez, el todavía púgil amateur de 18 años de edad, confía en obtener su primera victoria dentro del terreno de paga, cuando se mida al duranguense Esteban Varela, en contienda pactada a 4 rounds en peso Medio, en las 160 libras (72.575 kilos).

“Mi rival es de Durango, no conozco mucho de él, pero igual me he estado preparando para enfrentar a un fuerte rival y estamos listos para ir por esa primera victoria”, señaló en conferencia de prensa acompañado de sus hermanos menores Raymundo y Oscar, quienes también estarán en la velada denominada “Dinamita en el Ring”, aunque en combates amateurs.

El viernes se llevará a cabo la ceremonia de pesaje en la Plaza de Armas de Torreón, por lo que De Luna ya se encuentra en peso para superar a la báscula, aunque su deseo es contender en menor peso en las próximas peleas, incluso dar el Superligero, las 140 libras (63.503 kilogramos). El "Tyson" agradeció el apoyo que ha tenido por parte de sus patrocinadores, desde hace varios años a la fecha.