Tuvo dengue y teme por cacharros de vecinos

Claudia Cecilia Vargas Basurto tiene 47 años de edad y duró 20 días internada en el Hospital General del ISSSTE de Torreón a causa del dengue; en ese tiempo perdió 13 kilos de peso y dice que su experiencia, no se la desea a nadie. La mujer, residente de la colonia Campo Nuevo Zaragoza de Torreón, contó que en el mes de septiembre empezó con mucha fiebre, ojos llorosos y un dolor de cuerpo que no podía con él.

"Eso fue el inicio, ya después tuve vómito, diarrea, no quería comer, sólo dormir y mis piernas se me pusieron color hígado y estuve hospitalizada 20 días muy, muy grave. Afortunadamente no tuve sangrado, me dieron de alta y ya me siento mejor pero ahorita todavía tengo comezón y de hecho me falta descarapelarme de los talones", narró.

Ayer por la mañana, la mujer dijo que siente temor porque a unos metros de su casa, ubicada sobre la calle Campo de Claveles, esquina con Tulipanes y calzada Campo Nuevo, hay dos viviendas que están invadidas por dos familias que desde la banqueta hasta el patio trasero, tienen una gran cantidad de cacharros, los cuales se convierten en potenciales criaderos de mosquitos. Su miedo es porque asegura que si se infecta por segunda vez, hay un mayor riesgo de que la enfermedad se agrave más que la primera ocasión.

Incluso, personal de la Secretaría de Salud del Estado y del Programa Mejora Coahuila realizaron ayer una brigada de fumigación, nebulización y entrega de abate en el sector y cuando llegaron a esos domicilios particulares, se percataron de montones de basura, tinas con agua, cajas, llantas, madera, ropa, muebles viejos, botellas, etc.

Pese a que el insecticida produjo nubes de humo en esas viviendas, ninguna persona salió. En la misma cuadra, otros vecinos que también fueron diagnosticados con dengue se quejaron de la misma situación y dijeron que además de la gran cantidad de mosquitos, se han identificado ratas y cucarachas, lo que representa un problema de salud pública.

"Los vecinos estamos muy muy inconformes, e inclusive en la noche no nos dejan dormir y ahorita pues están dormidos, el llamado es al Infonavit y a las autoridades porque ellos son personas sumamente intolerantes al diálogo. De mi enfermedad yo aprendí a tener mucho cuidado con el dengue, a eliminar los cacharros y a no dejar agua en recipientes sin taparlos", concluyó.