'Turco' Mohamed confiesa que pudo dirigir a la Selección Mexicana

Una de las sorpresas de cara al siguiente torneo es la llegada de Antonio 'Turco' Mohamed a la dirección técnica del Toluca, después de tomarse unos meses de descanso tras abandonar a los Pumas por motivos personales.

El 'Turco', de largo recorrido en el futbol mexicano con experiencia en equipos como Xolos de Tijuana, América, Rayados de Monterrey y Pumas, entre otros, confesó en reciente entrevista con FOX Sports que en más de una ocasión pudo dirigir a la Selección Mexicana; sin embargo, para tomar esa oportunidad "ya pasó el tren".

"Me parece a mí que la Selección está con el Vasco Aguirre y después está el proceso de Rafa Márquez. Me parece a mí que tendría que cumplirse ese proceso. Y bueno, ojalá que así sea. Uno siempre soñó con ese puesto, pero me parece a mí que ya pasó el tren porque estuve cerca en otros momentos y nunca se dio" declaró Mohamed en La Última Palabra.

"Y yo ya estuve en dos o tres oportunidades a punto de ir y nunca se dio. Entonces me parece a mí que, bueno, que le den oportunidad a gente más joven no me parece mal, me parece bien. Y lo importante también es que esté por gente mexicana, que creo que se lo merece" agregó.

Ante la sorpresa de la mesa de analistas, el Turco reiteró la importancia de que al combinado nacional lo dirija un entrenador mexicano.

"Por ahí, en este sentido, porque también ha habido muchos técnicos extranjeros y me parece que es el momento que la dirijan los mexicanos".