Tunden en críticas a Adrián Marcelo por burlarse de la tragedia de Shanik Berman

Aunque hace una semana Adrián Marcelo se conmovió hasta las lágrimas con la historia de Shanik Berman sobre su hijo Daniel, quien falleció a los 19 años, ahora el regiomontano está siendo fuertemente criticado por hacer una ácida broma sobre la tragedia que enfrentó la periodista de espectáculos en 2004.

Berman y Marcelo se estaban consolidando como una de las parejas favoritas en "La Casa de los Famosos México", ya que, a pesar de la diferencia de edad, parecía que tenían una conexión especial. Sin embargo, con el avance del juego, las "amistades" dentro del reality parece que comienzan a fracturarse.

Durante una conversación con sus compañeros del cuarto tierra: Ricardo Peralta, Mariana Echeverría, Sabine Moussier y Sian,en la que discutían estrategias para evitar ser nominados, Marcelo reveló que le había dicho a Shanik que iba a marcar distancia con ella.

"Le hice un pedote (a Shanik), le dije: 'Aquí planto mi línea y a mí ya no me vuelvas a preguntar qué haces' y ya cuando nos quedamos solos me dijo: 'Te juro por mi hijo, que está muerto, que no te voy a nominar'", dijo.

Adrián mencionó que tras ello, él le hizo el mismo pacto pero "lo chido es que no tengo un hijo muerto".

El comentario provocó las risas de sus compañeros, quienes luego continuaron la conversación sin mayores inconvenientes.

Previo a que Marcelo hiciera el sensible comentario sobre la vida personal de la periodista, Shanik los había visitado para compartirles información sobre una alianza que había hecho con sus compañeros del cuarto Mar.

"Me habla Jorge a las 4 de la mañana y me dice: 'Te tienes que regresar'. Yo le digo: 'No, papi, es hasta mañana cuando me regreso' y me dice: 'No, es que nuestro hijo se murió'. Yo pensé que estaba soñando y le colgué," confesó Shanik en el reality.

Shanik relató que, tras colgar con su esposo Jorge Berman, comenzó a recibir llamadas de la prensa que la interrogaban sobre la muerte de su hijo. "¿Es cierto que tu hijo se murió?, me decían".

"Le dije a Jorge: 'Pero llévalo al doctor' y me decía: 'Es que está muerto' (...) '¿Cómo sabes que se murió? Trata de hacer algo' y me decía: 'Es que está muerto'. Yo aullé todo el camino del avión, eran gritos como de una loba herida," recordó la presentadora de televisión.

Daniel Berman perdió la vida tras un accidente automovilístico.