‘Tuca’ Ferretti explota convocados a la Selección y revela porque no la ha dirigido

Durante la más reciente emisión de Futbol Picante en ESPN, Ricardo el Tuca Ferretti explotó contra el llamado que se dio a conocer, cuestionó donde está el cambio generacional.

Además, afirmó que la decisión de incluir a Ochoa viene de parte de la directiva, de forma independiente a la del director técnico.

“No me gusta, ¿dónde está el cambio generacional? Traigo a Ochoa, esta es una decisión de la directiva independiente del entrenador, era con Jimmy y es con el que sea, y es ahorita con Aguirre… tengo que traer un tipo nada más por la publicidad, si Ochoa está, trae al Chicharito también“, agregó.

Aseguró que a Javier Aguirre le están imponiendo cosas en la Selección lo que Ricardo Pelaez refutó.

“¿Dónde está el portero titular de la Copa América de México?, es un jugador muy confiable ¿dónde está? Tengo que traer un tipo nada más porque la publicidad le va a dar”

“Te voy a decir una cosa, en Puebla no va a ir nadie al mendigo partido molero que están presentando, un equipo de España que la verdad da vergüenza, su trayectoria de este equipo no es para que esté arrastrando lo que hoy arrastran y vienen a llegar un día antes y a jugar al otro día, ¿qué esperas de esto? último lugar de la tabla española“, sentenció el “Tuca” en Fútbol Picante.

Pelaez insistió que Aguirre no permitiría que le impongan nada en la Selección Nacional y que había que darle tiempo, por la experiencia que tiene.

“Ya le dimos dos veces la oportunidad y no pasó nada”, refutó Ferretti.

Pelaez, entonces, cuestionó porque él no ha tomado la Dirección Técnica del Tri, lo que Ferretti respondió que los compromisos con Tigres no lo permitieron y no ha habido oportunidad.