Tuca Ferreti asegura que Tigres difamó a Siboldi; ' me hicieron lo mismo' 

Ricardo 'Tuca' Ferreti habló de la reciente polémica entre Tigres y Robert Dante Siboldi, donde señaló que fue el mismo equipo quien también habría difamado su carrera cuando se salió de la directiva.

Fue hace un par de semanas cuando se dio a conocer la precipitada salida de Robert Dante Siboldi cono Director Técnico de Tigres, en medio de especulaciones que aseguraban que el uruguayo le había estado vendiendo información al Monterrey.

Ante esto, el 'Tuca' Ferreti, también exDirector Técnico de Tigres, reveló que el equipo lo estaba difamando, tal y como a él le habría pasado cuando se salió del plantel.

En entrevista para el programa Futbol Picante, el entrenador confesó que él también pasó por lo mismo en su salida de Tigres.

"Lo mismo que hicieron Dante Siboldi, me lo hicieron a mí, me calumniaron, que yo tenía cartas de jugadores, que cobraba dinero a los jugadores para jugar, o sea, todo esto lo decían, ya tenía contrato y a la mera hora que no, que ya tenían otro entrenador en mi lugar", reveló.

Posteriormente, se le cuestionó si era cierto que los medios de comunicación de Monterrey tenían prohibido mencionarlo, a lo que él confesó que sí: "Todo lo que hicimos (como equipo) está prohibido (decirlo)".

Al finalizar, el entrenador aseguró que el escándalo de Dante y Tigres lo finalizó el equipo de los Rayados de Monterrey: "El escándalo lo paró Monterrey, con el comunicado, porque no se prestó a las cosas que Tigres está haciendo actualmente (...) El problema no está en lo deportivo, el problema es la directiva", sentenció.