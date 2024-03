Trump y Biden se enfrentarán

Los estadounidenses despertaron este miércoles con la cruda del Supermartes y una realidad enfrente: las elecciones de noviembre serán una reedición de las de 2020, con el expresidente Donald Trump buscando la revancha frente al actual mandatario, Joe Biden.

Tras las primarias y caucus del Supermartes, Trump suma ya mil 51 delegados, de los mil 215 que necesita para garantizar la nominación como candidato presidencial republicano.

Biden tiene ya mil 568 de los mil 968 que necesita para lograr la nominación.

Con la exembajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley fuera del escenario, y el presidente demócrata sin rivales, la guerra Trump-Biden ha comenzado.

Tras los resultados del Supermartes, Biden invitó este miércoles a los votantes de Nikki Haley a sumarse a su propia campaña.

Biden admitió que aunque "hay muchas cosas" en la que los partidarios de Haley y él no coincidirán, espera poder encontrar puntos en común "en las cuestiones fundamentales como preservar la democracia estadounidense, defender el Estado de derecho, (...) preservar la OTAN y enfrentar a los adversarios de Estados Unidos".

Además, este día, el presidente Joe Biden enfrenta una complicada prueba, su discurso sobre el Estado de la Unión más complejo, en pleno año electoral, con el que buscará convencer a los potenciales votantes de por qué apostar por él en las presidenciales de noviembre, en su momento más bajo de popularidad.

El Estado de la Unión es el discurso anual de más alto perfil del presidente y es televisado y seguido por millones de ciudadanos.

Por su parte Donald Trump es ahora el último candidato republicano en pie y se prepara para ser el nominado del partido por tercera vez.

Con un paso aplastante ante sus rivales, a quienes no tuvo que encarar en los diversos debates republicanos, el exmandatario se logró promocionar a su manera.

Publicó peroratas e insultos en su red social, realizó grandes mítines donde hizo bromas, vilipendió a sus rivales y enemigos, y atrajo grandes multitudes a sus eventos de campaña de Iowa, Nueva Hampshire, Carolina del Sur y otros estados.

El nivel de aceptación de la base de votantes de Trump se mantuvo, principalmente en quienes sostienen las falsas afirmaciones de que las elecciones del 2020 fueron fraudulentas.

No obstante, cerca de 58% de los estadounidenses estarían muy o algo insatisfechos con que Trump ganara la nominación republicana, de acuerdo con una encuesta realizada en diciembre por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos.

A esta situación se le suman los problemas legales que enfrenta podrían llevarlo a pasar semanas o meses en un tribunal enfrentando acusaciones de delitos graves que podrían llevarlo a prisión, una situación sin precedentes en la historia estadounidense.