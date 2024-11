Triunfo de Oscar Duarte en Arabia

- Oscar "La Migraña" Duarte tuvo una auténtica prueba de fuego, camino a disputar su primer campeonato mundial, al superar en 10 fragorosos rounds por decisión unánime al complicado zurdo uzbeko, Botirzhon "El Tiburón" Akhmedov, en The Venue Riyadh Season, en Riad, Arabia Saudita.

Y es que el nacido en Parral, Chihuahua, pero avecindado desde hace varios años en la Comarca Lagunera, dio una sólida demostración en el cuadrilátero asiático, para derrotar a una adversario, que aguantó todo, que lo conectó en varios pasajes de la reyerta y que al final se sintió ganador.

La tarjeta del juez coreano Jun Bae Lim (98-92), fue quizá exagerada, mientras que las puntuaciones de los norteamericanos Don Trella (97-93) y Steve Weisfeld (96-94), fueron más apegadas a la sucedido en el ring. Todas estuvieron a favor del púgil azteca.

En las estadísticas computadas, 915 golpes lanzó Duarte por 861 del también llamado Batyr, quien conectó 480, 70 de ellos de alto poder, para un porcentaje de efectividad del 56 por ciento. El norteño impactó 375, 35 muy certeros, para el 41 por ciento, aunque el daño que hizo por el poderío de sus puños, fue mayor.

La guardia zurda, fue un auténtico dolor de cabeza para Oscar, que recibía certeros jabs, que se convertían en rectos de su oponente, que con un estilo complicado, ponía en aprietos al mexicano, que conectó en el sexto y octavo asalto, golpes que parecían hacer caer a su oponente, quien se recuperaba de inmediato.

El tercero sobre la superficie, Robert Hoyle de Estados Unidos, poco trabajo tuvo, ya que la contienda fue limpia, con excepción del último episodio, donde se suscitó un choque de cabezas, que abrió la frente del lagunero por adopción.

Con el triunfo, Duarte que tuvo en su esquina al actor Gabriel Soto, así como a sus promotores Memo Rocha y Pepe Gómez, así como a sus entrenadores Robert García y Ulises "Chucky" Ruvalcaba, llegó a 28 triunfos, de los cuales 22 han sido por la vía del nocaut, a cambio de dos derrotas y un empate.

La contienda entre el norteño y el nacionalizado ruso que vive en Los Ángeles, California y representó a Turquía en los Juegos Olímpicos de Río 2016, formó parte del respaldo de la pelea estelar unificatoria de peso Crucero entre el mazatleco Gilberto "Zurdo" Ramírez y el británico Chris Billam-Smith, que ganó el sinalonese.

QUIERE A HANEY

Al final del choque, Duarte no quitó el dedo del renglón y confesó, que busca retar al campeón mundial Superligero en receso del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), el estadounidense Devin Haney, envuelto en un polémico 2024.

"Busco enfrentarlo, es mi objetivo, es el mejor y quiero pelear con los mejores. Si no se puede, con otro campeón, pero para eso estoy preparado, para ir en busca de un campeonato y eso significa enfrentar a los mejores", dijo tras su complicado triunfo en suelo árabe.

Dejó en claro, que ante Akhmedov, tuvo una muy buena actuación, por lo cual se preparó con tiempo y junto a su esquina, supieron ajustar con el cambio de rival. Originalmente se enfrentaría al norteamericano Kenneth Sims Jr.

Sobre su rival, al que derrotó con mucha inteligencia, expresó: "es un guerrero, me sorprendió el aguante que tuvo, no se rajó, pero seguí con mi plan de trabajo. Venía también bien preparado, pero el golpeo al cuerpo, fue lo que me sacó adelante".

UNIFICA EL 'ZURDO'

El mazatleco Gilberto "Zurdo" Ramírez, unificó campeonatos en la categoría de peso Crucero, al vencer en 12 asaltos por decisión unánime al británico Chris Billam-Smith, quien en el primer asalto, conectó los mejores golpes.

Las puntuaciones fueron dos indéticos 116-112 de parte del juez sudafricano Deon Dwarte y el norteamericano Steve Weisfeld, mientras que el inglés, dio un 116-113 a favor del mexicano, quien cortó de la entreceja a su oponente en el sexto round. El europeo fue revisado al inicio del séptimo rollo por el médico del ring, que lo dejó seguir, pero solamente para ser presa de Gilberto, que lo conectó a placer, en la pelea estelar de la velada "Latino Night".

Por su parte, el orgullo de San Mateo Atenco, Estado de México, William "Camarón" Zepeda, se repuso de una caída en el cuarto episodio, para vencer por decisión dividida al estadounidense Tevin "2X" Farmer, para mantener su condición de invicto y adueñarse de la faja interina Ligera WBC. Mejoró su marca a 32-0, 27 nocauts.