Triunfo de Claudia Sheinbaum es una tragedia: Rodolfo Silva

Después de la jornada electoral de ayer domingo, Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra” consideró que es una “tragedia” ver cómo los mexicanos “no tienen conciencia” y dieron su voto a la morenista Claudia Sheinbaum Pardo que se convertirá en la primera presidenta de México. Además, criticó a los partidos políticos de oposición porque entregaron al país.

“Saben que vamos a llegar al marxismo y leninismo como en Cuba y Venezuela y a pesar de eso, se vendieron por unos cuantos miles de pesos. Es un proceso electoral que no se ve normal por ningún lado, se ve obviamente, que los cuervos de la nación anduvieron pagando, anduvieron repartiendo mucho dinero para endeudar al país y obviamente el mexicano, en su ignorancia y en su miseria de conciencia plural, no entiende que es como la vaca que mueve la cola, porque la van a llevar al matadero.

Es una tragedia que otra vez el legislativo esté sometido a una persona que está centralizando el poder para emular a José Stalin, Fidel Castro y a Hugo Chávez. Es triste cómo el mexicano se vende por unas migajas”, sostuvo.

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024 del INE y con el 91.15% de actas capturadas, Sheinbaum Pardo obtuvo 31 millones 995 mil 733 votos, lo que representa un 59.10%. El porcentaje obtenido supera el 53.18% que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Mientras que Xóchitl Gálvez de la coalición PAN-PRI-PRD, tiene un acumulado de 15 millones 098 mil 081 votos, equivalentes a un 27.89%. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, tiene 5 millones 666 mil 921 votos, equivalentes a un 10.46%. La participación ciudadana es del 60.05%.

El también presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) dijo que los resultados son increíbles y que no saben lo que haya pasado a nivel técnico. “Le voy a decir por qué, sencillamente porque los cierres de cada una de ellas, impresionantemente fue mucho mejor el de Xóchitl, entonces yo me resisto creer que Xóchitl haya sacado únicamente 15 millones de votos, yo vería de por qué sacó esa cantidad, a qué se debió y también condenar al INE porque todo mundo hemos sabido que se repartió miles y miles de millones de pesos y todos supimos menos el INE”, expuso. Silva Rosales dijo que seguirá luchando por liberar a México de esa nueva “podredumbre que ya nos agarró, es terrible, porque no creo que los domésticos del Poder Legislativo vayan a darle la contra y también ver de dónde sacaron los millones y billones que repartieron y que gastaron en el proceso electoral, son muchas vértices en lo que tenemos que trabajar los que queremos que México siga siendo un país democrático”.