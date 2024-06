Trevor Bauer llega a 8 victorias con Diablos

Trevor Bauer tuvo su apertura más larga de la temporada y llegó a 8 triunfos, Robinson Canó se fue de 4-3 para encabezar una ofensiva que anotó ocho veces para que los Diablos Rojos del México (41-10) vencieran 8-4 a los Olmecas de Tabasco (27-25) al iniciar la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Bauer subió a la lomita del ‘Diamante de Fuego’ por décima ocasión en la campaña y trabajó 7.2 entradas (con 119 pitcheos), en las que admitió siete hits y cuatro carreras, una de ellas limpia, con dos pasaportes regalados y siete ponches, con lo que sigue siendo el líder en las tres estadísticas principales: triunfos (8), efectividad (1.48) y ponches (83).

Mientras Trevor se mantuvo hasta la octava entrada en la lomita, la ofensiva escarlata fabricó tres carreras en el primer rollo, dos en el cuarto y tres más en el séptimo para tomar una cómoda ventaja de 8-1. En ese inning número 8 los Olmecas anotaron tres veces aprovechando un error del propio Bauer y batazos que no salieron del cuadro pero que no se convirtieron en out.

Robinson Canó se mantiene encendido al irse de 4-3 con dos timbradas, una empujada y un pasaporte, con lo que se mantiene como el líder de bateo de la LMB con un promedio de .439. Además, el dominicano suma 11 juegos consecutivos dando de hit, ocho con al menos 2 imparables y siete produciendo.

A la par, Julián Ornelas fue el bat más productivo al terminar con tres empujadas después de irse de 4-1 con dos anotadas.

En el pitcheo, después de las 7.2 entradas de trabajo de Trevor, llegó Jimmy Yacabonis para sacar el último out de la octava mientras Jake Sánchez se encargó de la novena tanda para concretar la victoria. El lanzador derrotado fue el abridor Nick Struck, quien en 3.2 innings admitió seis hits y cinco anotaciones.

Ahora, Diablos y Olmecas se van a volver a encontrar este sábado en el Estadio Alfredo Harp Helú, cuando a partir de las 16:00 horas se cante el playball con el duelo de abridores entre Yoennis Yera (1-3, 4.65) por los tabasqueños y Erick Leal (4-0, 3.64) por los locales.