Tres nuevos INMORTALES

El dominicano Adrián Beltré recibió el reconocimiento a su extensa labor en el beisbol de las Grandes Ligas, al ser escogido ayer en su primera oportunidad para ingresar al Salón de la Fama del Beisbol de las Grandes Ligas estadounidense.

Beltré, quien encabezó la Clase 2024 para el templo de la inmortalidad del beisbol en Cooperstown, en el estado de Nueva York, junto a Joe Mauer y Todd Helton, figuró en el 95,1 % de las boletas en la elección de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos, superando por mucho el 75 % necesario para ingresar al pabellón que reconoce el legado de las máximas estrellas que han desfilado en las Grandes Ligas.

Su porcentaje resultó el número 18 más alto entre todos los jugadores que han sido elegidos al Salón de la Fama.

QUISQUEYANOS DE LEYENDA

Con el resultado de la elección, Beltré se une a Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz, como los únicos dominicanos que cuentan con un espacio en la inmortalidad del beisbol estadounidense.

El exestelar tercera base también se convirtió en el latino número 19 que es elegido para formar parte de los salones de Cooperstown, pasando a integrar una lista en la que figuran leyendas del beisbol como el puertorriqueño Roberto Clemente, el panameño Mariano Rivera o el venezolano Luis Aparicio, entre otros.

ENTRONIZACIÓN

Además de Helton (79,9 %) y Mauer (76,1 %), Beltré, quien se retiró tras la temporada de 2018, será exaltado junto al exdirigente Jim Leyland, quien fue escogido en una votación realizada por el Comité de No Jugadores de la Era Contemporánea del Beisbol.

En la boleta de este año también figuraron el curazoleño Andruw Jones (61,6 %); el puertorriqueño Carlos Beltrán (57,7 %); los dominicanos Alex Rodríguez (34,8 %), Manny Ramírez (32,5 %), José Bautista(1,6 %), Bartolo Colón(1,3 %) y José Reyes(0,0 %); los venezolanos Omar Vizquel (17,7 %), Bobby Abreu (14,8 %), Francisco Rodríguez (7,85 %) y Víctor Martínez (1,6 %), así como el mexicano Adrián González (0,8 %).

UN JUEGO DE RESPETO

En sus 21 temporadas en el beisbol de las Grandes Ligas, Beltré se constituyó en uno de los mejores antesalistas en la historia de la liga, vistiendo las franelas de los Dodgers de Los Ángeles, Marineros de Seattle, Medias Rojas de Boston y Rangers de Texas.

El desempeño de gran nivel mostrado por Beltré con su bate lo llevaron a colocarse como el líder histórico entre los defensores de la tercera base en imparables (3.166) y en remolcadas (1.707), además es segundo en dobles (636) y tercero en cuadrangulares (477) y carreras anotadas (1.524).

Estos números los combinó con un promedio de bateo de .286, un porcentaje de embasarse de .339 y un porcentaje de 'slugging' de .480.

Beltré lideró la Liga Nacional en cuadrangulares (48) en el año 2004, jugando para los Dodgers de Los Ángeles; en 2010 encabezó la Liga Americana en dobles (49) para los Medias Rojas de Boston, y en 2013 fue líder en imparables del joven circuito (199), mientras accionaba con los Rangers de Texas.

Su respuesta consistente con el madero lo hizo merecedor de cuatro Bates de Plata, como el mejor antesalista ofensivo.

El dominicano, quien participó en cuatro Juegos de Estrellas, también mostró su excelencia defensiva, ganando en cinco ocasiones el Guante de Oro, como el mejor defensor de la tercera base y dos veces el Guante de Platino, como el mejor jugador defensivo en todas las Grandes Ligas.

Beltré terminó en seis ocasiones entre los primeros nueve en las votaciones para el premio al Jugador Más Valioso de la temporada, logrando su mejor resultado en la campaña de 2004, cuando finalizó segundo en la carrera por la distinción.

NO LO ASIMILA

Beltré fue escogido ayer para integrar la Clase 2024 del Salón de la Fama Nacional de Béisbol de Cooperstown (EEUU), un reconocimiento que premia su histórica trayectoria en este deporte, distinción que confiesa aún no logra asimilar.

"Son cosas que están fuera de mi control, obviamente me siento bien agradecido y bien contento porque me hayan exaltado, y de verdad, voy a tratar de disfrutarlo lo más que pueda, pero todavía no se me ha metido a la cabeza que soy un Salón de la Fama", dijo Beltré al participar en su primera rueda de prensa tras su elección al pabellón de los inmortales de MLB.

Entre los tres escogidos, Beltré fue el que mayor porcentaje logró, con un 95,1 % que lo coloca solo detrás del panameño Mariano Rivera, quien fue seleccionado de manera unánime (100 %), en cuanto a porcentaje de votos recibidos entre los 19 latinos que forman parte de este exclusivo club de inmortales del beisbol de Grandes Ligas.

"Muy orgulloso y muy contento, no esperaba el apoyo tan masivo (de la votación), obviamente uno trata de no fijarse mucho en eso, para mí era suficiente solamente entrar, aunque sea con el 75,1 %, pero saber que me han votado con una cuota tan alta, no está demás decir que uno se siente contento por eso, pero yo no me creo que soy mejor jugador que David Ortiz o Pedro Martínez, quizás sea la forma de votación de este año", señaló el exjugador de 44 años.

En el encuentro con la prensa, realizado de manera virtual, Beltré se refirió a los más de 3,000 imparables que conectó en su carrera, señalando que no se percibía como un jugador con posibilidades de alcanzar dicha cifra, pero que pudo sacar provecho de su extensa carrera de 21 temporadas.

"Haber alcanzado la hazaña de los tres mil hits es algo que yo nunca me esperaba. Al principio mi carrera fue un poquito lenta y nunca me vi en ese renglón, de los que quizás tuvieran el chance de llegar a tres mil hits, pero cuando juegas muchos juegos y tienes la posibilidad de agotar muchos turnos, eso se acumula y esa fue la razón por la que pude pegar tres mil hits. Tuve el chance de poder seguir creciendo en mi carrera y de una manera u otra, lograr esa hazaña. Fue algo muy bonito llegar hasta ahí", sostuvo Beltré.

FELICITACIONES

El anuncio de que el dominicano Adrián Beltré ha sido elegido al Salón de la Fama del Beisbol de las Grandes Ligas, ha causado la reacción de varias figuras en el país, entre estas la de su compatriota Vladimir Guerrero, quien fue entronizado en Cooperstown en 2018. "Un día especial para nosotros los dominicanos. Beltré, mi hermano, bienvenido a Cooperstown. Un verdadero caballero dentro y fuera del terreno. ¡Hoy todos los dominicanos celebramos junto a ti mi brother!", escribió Guerrero en su cuenta de X.

Beltré también fue felicitado por el presidente dominicano, Luis Abinader, quien también utilizó su cuenta en X para resaltar la elección del exastro del 'Gran Circo'.

"¡Cuánta emoción y orgullo sentí al enterarme de la elección de Adrián Beltré al Salón de la Fama de Cooperstown. Un logro merecido para un grande del béisbol dominicano. ¡Felicidades por tu legado, Adrián!", se lee en la red social del gobernante.

El equipo de los Dodgers de Los Ángeles, donde empezó la carrera del dominicano en las Grandes Ligas, se unió a las felicitaciones. "Una carrera que empezó en Los Ángeles y termina en Cooperstown. ¡Felicidades Adrián Beltré por tu entronización al Salón de la Fama 2024!", colgó el conjunto angelino en su cuenta de X.

El expresidente dominicano Leonel Fernández se unió a las felicitaciones a Beltré a través de sus redes sociales.

"Un día para sentirnos más orgullosos que nunca de ser dominicanos, de la tierra de los mejores peloteros del mundo. Celebramos a Adrián Beltré, quinto dominicano electo al Salón de la Fama de Cooperstown, una votación rotunda y exitosa, fiel reflejo de su extraordinaria carrera", escribió Fernández, un apasionado del beisbol.