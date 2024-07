Tras recientes hechos, busca defensoría que se apliquen multas por maltrato animal

Hasta 200 reportes de maltrato animal, son los que ha recibido la Defensoría Animalista a cargo de Argentina Carrillo, quien consideró urgente la aplicación de sanciones contra los responsables, las cuales están contempladas dentro del Reglamento de Bienestar Animal.

Carrillo explicó que actualmente brinda la asesoría legal a los afectados y son ellos quienes de forma directa presentan sus denuncias. Pero cuando se trata de casos que considera graves, es ella quien lleva todo el proceso.

“Muchas personas van de manera independiente a presentar sus denuncias entonces a mí únicamente me piden la asesoría, se las brindo, acuden y yo les ayudo con el seguimiento. No me he visto en la necesidad como antes de llevar yo todas las denuncias, porque hubo un momento que en un año presenté hasta 175 denuncias en Tribunales Administrativos”, compartió.

En este 2024, no ha presentado ninguna denuncia y de 2023, mantiene un proceso con dos denuncias abiertas, relacionadas con la muerte de un can y herida de un segundo, en un hotel para perros.

La titular de la Defensoría Animalista recordó que los ciudadanos que pueden hacer uso de la línea de emergencia 073 con la que cuenta el municipio de Torreón, cuyos reportes dijo, atiende Control Canino, instancia que solo puede apercibir, ya que Inspección y Verificación es el facultado para aplicar sanciones.

“Tienen que llamar, les dan un número de folio, el cual se envía a los inspectores de Control Canino como autoridad, acuden, hacen el apercibimiento al dueño de la mascota; muchos casos han sido satisfactorios y otros tantos, pues no. Esa es la manera que se tiene que realizar un reporte de maltrato animal. Agradecida con el 073 y Control Canino porque sí han atendido los reportes, no nada más los míos, sino los de la ciudadanía”, explicó.

La fundadora de la Defensoría, comentó que tras un análisis al reglamento, el cual fue reformado en el 2021, ingresó Inspección y Verificación quien tiene la autoridad para multar.

“Este aumento de crueldad contra los animales es porque en realidad no se multa, es porque la gente no tiene miedo, y Control Canino hace su trabajo, y los felicito… pero no tienen la facultad para multar y lo único que hace es hacer un apercibimiento, muchos hacen casos pero otros tantos no, como saben que no les va a pasar nada, que no los van a multar, a la gente le vale” dijo.

De ahí, la necesidad de que se apliquen, insistió Argentina Carrillo quien recordó la aplicación de sanciones a los automovilistas por no utilizar el cinturón de seguridad.

“Entonces yo quiero eso, no voy a descansar hasta lograrlo”, dijo Carrillo, quien mencionó que buscará el apoyo del Cabildo de Torreón para pedir que se apliquen las sanciones que se contemplan en el reglamento y así disminuir los casos de maltrato animal.

Este martes, acudió a la presidencia para solicitar el apoyo y un encuentro con las autoridades de Inspección y Verificación Municipal. Podría ser este miércoles que sostenga un encuentro.