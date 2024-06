Tras protestas rentarán equipo para mitigar el calor en clínicas del IMSS de Torreón

Después de las protestas por fallas del sistema de aire acondicionado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del Seguro Social de Torreón, trabajadores de la institución informaron que como una medida temporal, se rentará una máquina Chiller para la torre de enfriamiento de agua que servirá para mitigar las altas temperaturas en el interior. También se verá beneficiado el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 16, esto porque a ambas clínicas las nutre de agua fría una misma central de servicios.

En dos videos difundidos en redes sociales, se observa el retiro de dos máquinas enfriadoras de grandes dimensiones, con ayuda de maquinaria pesada, por la puerta trasera de la UMAE (acceso a ambulancias), ubicada sobre la avenida Citlaltépetl. Señalaron que esos equipos ya eran obsoletos y que ya se está trabajando para la instalación del equipo de renta que llegará la próxima semana.

La climatización es importante porque los hospitales dependen de una temperatura adecuada para garantizar el funcionamiento y la conservación apropiada de materiales médicos. Con ello, también disminuye el riesgo de agentes biológicos y nocivos para las personas enfermas, especialmente para quienes tienen una salud comprometida. Además de que permite un entorno más agradable tanto para el personal como para los visitantes.

El personal de salud que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias, explicaron que esta es una medida temporal y que si bien, disminuirá el malestar por el intenso calor, no representa una solución al 100 por ciento. Mencionaron que ya se hizo una licitación para la adquisición de dos máquinas para las torres de enfriamiento pero que la instalación de las mismas, podría tardar entre 5 y 6 meses. Será hasta ese entonces, cuando el sistema de refrigeración pueda tener un funcionamiento óptimo. De acuerdo a información oficial del Seguro Social, la inauguración oficial de la UMAE fue en 1985, hace más de tres décadas. En la clínica No. 71 brinda atención a 6 millones 632 mil 557 derechohabientes de los estados de Coahuila, Durango, Zacatecas y Chihuahua.

Hace unos días, Javier Segura, delegado local de la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), informó que los directivos de la UMAE han hecho las gestiones pertinentes y que incluso, han ayudado a la base trabajadora con aires industriales pero que no son suficientes; incluso generan más humedad en la clínica. Comentó que en el Hospital de Especialidades hay alrededor de 1,800 trabajadores sanitarios en todos los turnos.

