Tras polémica, otros vecinos de Santa Rosa apoyan arribo de migrantes

Tras el paso, que se llega a prolongar por días, de miles de migrantes por la colonia Santa Rosa de Gómez Palacio en su viaje a los Estados Unidos, las reacciones de los vecinos se dividieron; por un lado están los que han prohibido hasta que duerman en sus banquetas, y los otros, que les han abierto las puertas de su hogar ya sea para que puedan utilizar el baño o simplemente cargar su celular.

Como se informó, hace días aparecieron mensajes en ventanas, bardas y puertas, con diversas restricciones como: “Prohibido dormir aquí”, “No sentarse ni acostarse aquí” y otros un poco más amables como “Amigo migrantes, no puedes descansar aquí”.

VER TAMBIÉN 'Restringen' con carteles estadía de migrantes en Santa Rosa

Colonos manifiestan su inconformidad y realizan prohibiciones a los extranjeros

Luis Carlos Torres Álvarez, vecino de la calle Juárez, ha brindado ayuda a los migrantes que han llegado hasta la puerta de su hogar.

“Lo qué pasa es que es como todo verdad, como dice este hay vecinos pues que también se molestan porque desgraciadamente viene gente de lejos, y como todo hay unos muy sucios, se van y dejan y luego también pues hacen sus necesidades en las puertas, muchos fuman muchos toman no todos, pero a causa de ellos pues la llevan los demás”, comentó el vecino del sector.

Luis Carlos compartió que incluso cuando las familias llegan a sentarse para descansar un poco a las afueras de as viviendas que lo han prohibido, los invitan a que se alejen y que mejor acudan ya sea a su casa u a otro lugar.

“A mí no me molesta en absoluto y si ya en un momento dado pues limpio, pero pues es apoyar porque ellos van de paso, ellos no vienen a quedarse ellos no nos vienen a quitar nada, al contrario, vienen sufriendo de muchos meses. Van a buscar una ilusión, una ideal, pues muy respetable verdad”.

Y dado que el problema sigue y no se tienen fecha para cuándo termine, los vecinos piden la colaboración de las autoridades municipal por lo menos con la colocación de sanitario portátiles.

“Un llamado al gobierno municipal que nos echara la mano, pues más que nada con baños portátiles, porque ese es el problema que no hay donde y desgraciadamente, afortunadamente pues vivimos en Santa Rosa y aquí nos falta mucho el agua, aunque queramos pasar a tanta gente al baño de nuestra casa no tenemos agua, si normalmente no hay o no alcanza para las familias, no hay menos para muchos verdad, pero en realidad pues es más la gente que los está apoyando”.