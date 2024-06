Tras elección federal, rector de la Ibero Torreón llama a pacto nacional para detener la violencia

Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Universidad Iberoamericana de Torreón destacó la necesidad de que una vez que se den a conocer los resultados definitivos de la elección federal y se confirme la victoria de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, se llame a un pacto nacional para detener la violencia y atender los graves problemas de control territorial del crimen organizado. El maestro dijo que después de la jornada electoral, se debe inaugurar un nuevo ciclo político en el que se olvide la polarización, los discursos de odio y se promueva la unidad.

“Yo esperaría, yo deseo que en cuanto se confirmen los resultados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se confirme la victoria de Claudia Sheinbaum, ojalá llame a un pacto nacional, con todos los gobiernos, con todos los partidos políticos con registro para que haya un pacto de Estado. Porque esto no lo puede hacer solo el gobierno federal, no lo puede hacer solo la sociedad civil, no lo puede hacer solo un partido político, tenemos que ser todos y eso es lo que ha faltado en el país”, declaró.

El rector urgió a lo anterior debido a que aún después de las votaciones, continúan los asesinatos; lamentó el reciente asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa del municipio de Cotija, Michoacán. “Hasta ahora no se han sentado a la mesa en años, ni los partidos, ni los gobiernos...ha habido asesinatos para todos precandidatos y candidatos de todos los partidos, no ha habido ningún partido que se haya salvado, yo creo que eso debe ser suficiente incentivo para que todos se sienten a la mesa a ver cómo se va a detener esta violencia”, apuntó.

Apreció que en el discurso de la victoria del pasado domingo, Sheinbaum Pardo, hiciera un llamado a la reconciliación y dijera que gobernará por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos.

“Ojalá sea así, a mí me gustaría, me interesaría que se sentara con todos los actores de la oposición, con todos los actores empresariales, que se sentara con todos los que tienen una voz que decir porque eso hace falta en México, todos tenemos distintas visiones del país, eso no es nuevo, pero lo importante es cómo construir, me gustó ese discurso, ojalá lo pueda hacer práctico”, sostuvo.

Añadió que la oposición tiene la tarea de reflexionar y analizar los resultados que obtuvieron en la elección del pasado domingo y qué le toca hacer para tener una propuesta alternativa de gobierno que convenza a la ciudadanía. “Porque creo, como ya he oído a algunos líderes partidistas, pues no tuvieron la capacidad para empatizar, para hacerse oír y entender de parte de un sector de la población. Yo pensaría que están urgidos de un análisis muy serio en torno a por qué su narrativa no tuvo un eco en la mayor parte de la población”, expuso.

Finalmente, dijo que después de cada elección siempre habrá la necesidad de revisar y/o hacer correcciones y resaltó todas las herramientas que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral para que no abone la desconfianza en los procesos electorales.

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares 2024 del INE y con un 95.2352 % de las actas capturadas, Sheinbaum Pardo tenía un acumulado de 33 millones 226 mil 602 votos, equivalentes un 59.3577 %. Mientras que Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz de la coalición PAN-PRI-PRD sumó 15 millones 620 mil 726 votos, lo que representa un 27.9056 %. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano obtuvo 5 millones 832 mil 105 votos, lo que significa un 10.4187 %

Al corte del 3 de junio de 2024, la participación ciudadana fue de un 60.9253 %