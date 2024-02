Tras complicado estado de salud, Raquel Bigorra espera que Daniel Bisogno 'la libre y salga adelante'

Una amiga por muchos años de Daniel Bisogno fue Raquel Bigorra con quien el conductor se terminó peleando tras protagonizar algunos escándalos en 2019, cuando supuestamente la cubana lo traicionó al ventilar secretos de su vida a una revista.

Debido a esto, ambos se distanciaron y dieron por finalizada su amistad, sin embargo, fue cuestionada por él ahora que el conductor de "Ventaneando" está delicado de salud, intubado y en terapia intensiva.

"Ya le perdí la pista, le deseo que su salud mejore y que salga adelante porque tiene una niña chiquita, tiene familia. Cuando oigo este tipo de noticias deseo que salga adelante, no tengo noticias de su estado de salud, ni nada porque no tengo contacto y la gente allegada tampoco dice, entonces no se sabe.

"En Venteando manejan la información como ellos consideren, he visto notas de zafarranchos. No sé cómo se pongan de acuerdo (en ese programa de Azteca), si él no quiere que se diga o se sepa", señaló a los medios.

La exparticipante de "La casa de los famosos México" comentó que lo importante es que se recupere, que salga adelante y precisó que los problemas que llegaron a tener ya están olvidados.

"Si está pasando por momentos de salud graves o no graves porque no sabemos, lo que sea que esté pasando que la libre y que salga adelante. Lo demás es el dime y diretes.

"No estoy al pendiente, no tengo contacto con gente allegada a él, ni mucho menos, ya no tenemos amigos en común, no es un nombre que mencionamos alrededor de nosotros. Pero por el cariño que existió en su momento, deseo que le vaya bien y que salga adelante".

Raquel Bigorra fue invitada por Jorge Ortiz de Pinedo para ser parte del festejo por los 80 años de la Casa del Actor, lugar que necesita apoyos para salir adelante.

"Muchas veces hemos tenido conversaciones de los apoyos de la casa, les tengo apalabrados a alguien que los quiere apoyar y ojalá que sí se llegue a dar, porque todo el apoyo, aparte del nuestro de otras instituciones, porque mantener la casa durante tanto tiempo y con tantos huéspedes no es fácil", expresó Bigorra, y agregó:

"Increíble ver la historia del gremio unido de hace 80 años que comenzó Mario Moreno 'Cantinflas', qué bonito que esa semilla siga dando flores y frutos".