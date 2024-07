Tras bloquear la carretera logran que se repartan los 3 mil pesos en el Despepite Nueva Laguna de San Pedro

Luego del bloqueo que socios de la Planta Despepitadora Nueva Laguna, del municipio de San Pedro, explicaron que finalmente consiguieron que se les entregara a los que faltaron los primeros 1,500 pesos que se les dijo se repartiría y el 26 de julio se les entregará la segunda parte que corresponde a una cantidad similar.

Recordaron que son 1, 534 socios y se estiman que a la fecha lo han recibido alrededor del 70 por ciento, pero reiteraron que se les prometió entregarles la segunda parte, aunque advirtieron que si no les cumplen cerrarán la planta y se convocará a una junta para la renovar de la mesa directiva.

“La directiva no está del todo conforme con lo que está haciendo, hay terceras personas que están manipulando a los directivos y esos son Naty Navarro, que es de la CNC estatal y Juan Rangel, que nada tienen que ver, pero los de la mesa directiva no hacen nada sin que ellos les digan cosas”, dijo uno de los productores.

Reiteraron que, el acuerdo de entregar los 3 mil pesos que les habían prometido a los socios fue tras presionar con el bloqueo del lunes y llegó el secretario del Ayuntamiento, Rafael García, fue cuando accedieron a dirigirse a la Planta Despepitadora y desde entonces se reúnen ahí para presionar a que se les entregue el recurso, ya que no podían tomar las instalaciones para no interferir en el desarrollo de la siembra del algodón, por que todos acuden ahí para que se les entreguen semilla, fertilizante, insecticida y demás insumos que necesitan para sus parcelas.

Agregaron que los integrantes de la mesa directiva concluyeron su periodo de administración el 13 de mayo, pero con “artimañas” consiguieron una extensión de mandato que no está autorizada por la asamblea, pero no saben por cuanto tiempo, ya que de ese “movimiento” no saben nada, “pero con estos que paso ahora resulta que si quieren hacer el cambio y quieren lanzar la convocatoria en agosto”.

Manifestaron que se enteraron que el Gobierno del Estados les ayudó a recuperar los 15 millones de pesos del seguro de vida de Celso Galicia, quien estaba al frente de la mesas directiva y pidieron el apoyo para que no les generara ningún costo el recuperar ese recurso, pero manifestaron que “ahora resulta” que les dijeron que salieron con que si les cobraron y ese fue el argumento que les dieron de que no entregaría los 3 mil pesos, lo que afirmaron es falso.

Otra situación por la que también se inconformaron fue, que decidieron entregar un bono de 15 mil pesos a cada trabajador de la planta, lo que les pareció injusto, ya que aunque son socios solamente les toca 3 mil pesos y al final solo pretendían darles la mitad, “¿usted cree que la gente no va a estar molesta que a ellos les dan el bono de 15 mil y a los socios nomas les quieren dar 1,500?”.

Manifestaron que otra situación que les parece una incurrieron incongruencias que se han hecho con el manejo de los recursos, ya que se “atrevieron a pagar deudas que nadie les autorizó, por que no lo hacen del conocimiento de los socios, como le hicieron con el mismo seguro, ya que repitieron que no dieron cuenta que lo compraron hasta que les depositaron el dinero y también hicieron una compra por adelantado de 5 millones de pesos con la Cooperativa Agropecuaria, cuando hay deudas más antiguas con un banco o otros proveedores que suman 7 millones de pesos, por lo que reiteraron que se incurre en malos manejos.

“Nomas pa que se fije de las incongruencias, tienen una deuda de 7 millones de pesos y ya tienen pagado por adelantado una compra de 5 millones de pesos con la Cooperauva Agropecuaria para la siembra del 2024 y lo hicieron cuando todavía ni algodón hay y ya supuestamente está pagado”.