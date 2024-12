Tras 27 años participando en este proyecto en Televisa, querido conductor anuncia su salida del Teletón

En un emotivo anuncio a través de su programa en Radio Fórmula, Marco Antonio Regil sorprendió a sus seguidores y a la comunidad solidaria del Teletón al revelar que, a partir de este año, no participará más como conductor del emblemático evento transmitido por Televisa.

Regil, conocido por su entrega y pasión, explicó que su decisión responde a motivos tanto personales como profesionales. La falta de tiempo y su deseo de enfocarse en otras causas que le resultan más cercanas al corazón fueron algunos de los factores que lo llevaron a dar este paso.

"No resueno mucho con el programa de televisión y ciertas cosas en la forma en que se manejan, pero más allá de eso, hay otras causas. No tengo tiempo para todo, no puedo estar involucrado en todo. Prefiero enfocarme en otras cosas donde siento que soy más útil y me necesitan más", detalló.