Transforman movilidad del periférico con Giro Independencia

El Giro Independencia, considerada una obra emblemática de la administración municipal y que transformará la movilidad en el periférico y todo el sector norte de la ciudad, entró en funcionamiento tras su inauguración o entrega, por parte de las autoridades.

Con una inversión total de 283 millones de pesos de recursos municipales, entre construcción y obras inducidas y complementarias, se ejecutó durante prácticamente un año, aunque los trabajos se realizaron en un tiempo récord de ocho meses y medio.

El alcalde, Román Alberto Cepeda González, presidió el corte de listón y apertura de la obra vial, acompañado por el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), Miguel Ángel Algara Acosta, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como empresarios, autoridades militares y vecinos del sector.

En su mensaje, el presidente municipal reconoció a la ciudadanía de Torreón y agradeció su respaldo y paciencia por los 11 meses de obra más otro de obras preliminares, y destacó que "hoy se concreta esta gran obra que es de torreonenses para torreonenses".

Obras como ésta, indicó, son esfuerzos que se logran gracias a la confianza de la gente y resaltó que durante su administración se invirtieron más de mil 200 millones de pesos en grandes proyectos, como el Corredor Matamoros, el bulevar Torreón Norte, la Casa Nana, el Centro de Justicia Municipal y, principalmente, el Giro Independencia, que constituye la obra magna de la gestión 2022-2024.

La apertura a la circulación resuelve el acceso a la Zona Industrial de Torreón, los embotellamientos en el bulevar el Tajito y el desarrollo del sector norte, y contribuye además a disminuir parte del conflicto vial en el cruce El Campesino, a través de los dos retornos y de los accesos por la misma glorieta.

Cepeda González dijo que los próximos días continuarán los trabajos complementarios sobre el periférico, los que debido al cierre de la parte central no se podían ejecutar hasta una vez abierto el desnivel o paso inferior.

Resaltó además que se tienen considerados otros proyectos para seguir mejorando la movilidad en el periférico, los cuales se darán a conocer el próximo año, una vez iniciada la administración 2025-2027.

Respuesta a demanda y crecimiento de Torreón

El director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, dijo que el Giro Independencia responde a una demanda de muchos años a problemas de movilidad y al propio crecimiento de Torreón.

Indicó que el desarrollo de la zona norte, convirtió en una necesidad la interconexión segura entre el bulevar Independencia y la ciudad industrial de Torreón, en el cruce del periférico Raúl López Sánchez "y hoy es un compromiso cumplido por el alcalde Román Alberto Cepeda".

Esta obra permitirá tener interconexión vial en todos los sentidos, desde las laterales del periférico a través del uso de la rotonda, dos retornos previos a la misma, interconexiones de entrada y salida de carriles centrales del periférico, con carriles de aceleración y desaceleración previos y posteriores a la rotonda, viaducto central deprimido en ambos sentidos con altura según marca la norma, de 5.5 metros y una longitud de 586 metros.

En total, se realizaron 64 mil metros cúbicos de excavación; se usaron mil 250 toneladas de acero de refuerzo; 11 mil metros de perforación para pilotes y 14 mil metros cúbicos de concreto; 10 mil 300 metros cuadrados de concreto hidráulico MR45 de 25 centímetros de espesor como superficie de rodamiento en el viaducto, un kilómetro de parapetos metálicos de protección, así como 200 barreras centrales de concreto, mencionó el director.

Además, se plantaron 125 árboles nuevos a lo largo de la obra, se colocaron 86 reflectores en el viaducto y 44 arbotantes de 10 metros de altura en la obra a nivel, más de 23 kilómetros de pintura en vialidades, mil 850 vialetas y 76 piezas de señalamiento vertical, sin contar con las obras inducidas.

"En la rotonda se colocó el elemento de imagen urbana, el Águila de Independencia, con dimensiones de 4.5 metros de ancho, 8.3 de largo y 8 metros de altura sobre una base de acero al carbón", precisó.

Por su parte, Miguel Ángel Algara Acosta, titular de la SIDUM, dijo que el Giro Independencia es un distribuidor vial que brindará flujo continuo a las laterales del periférico y acceso a la Zona Industrial, ayudará a resolver el conflicto vial en el cruce de El Campesino, los embotellamientos en el bulevar Tajito y el desarrollo de la zona norte de Torreón.

El representante de la empresa Alfa Construcciones, Jaime Allegre del Cueto, la cual se encargó de construir el Giro Independencia, dijo que por tratarse de una vialidad de tránsito pesado, no se colocaron cempaneles en los muros laterales del paso a desnivel, sino que se dejaron visibles los más de 980 pilotes que junto con 134 trabes de carga, conforman la estructura del viaducto."Aquí se dejó más rústico todo por ser tránsito pesado, se optó por no cubrir los pilotes porque sería un gasto que no tendría caso, a cambio se hizo un buen terminado", destacó.

Considerando el tipo de circulación, también se le dio al paso inferior un ancho mayor al del Sistema Vial Cuatro Caminos, con 22 metros, así como la base de concreto de 25 centímetros de espesor y alta resistencia.

El representante de la constructora destacó que el sistema pluvial no va a generar acumulaciones de agua en época de lluvias, pues se colocaron suficientes imbornales, que operan como cajas donde se captará el líquido, de ahí va a una línea de drenaje y llegará hacia la cisterna, desde la cual se bombeará el agua canal de riego.

Exhortan a uso responsable de vialidad

Luego de que se abrió gradualmente la circulación por el viaducto y la parte superior del Giro Independencia, la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad, acatar los señalamientos y ceder el paso a los vehículos que transitan por la glorieta y, sobre todo, a los peatones.

Poco después de las 16:00 horas se abrió el paso por los carriles en dirección de sur a norte, es decir, del puente el Campesino al de Villa Florida; minutos después se abrieron los que van en dirección de norte a sur y finalmente los que corresponden a la parte superior, en torno a la glorieta.

El titular de la dependencia, Luis Alberto Morales Cortés destacó que, con la colaboración de la ciudadanía, se logrará el máximo aprovechamiento de esta obra vial.

A los peatones se les recomienda usar los cruces peatonales que están debidamente señalizados, tanto en el pavimento con las cebras, como con letreros en la parte superior, donde además se crearon isletas, en las que podrán detenerse antes de cruzar de forma segura.

Las personas cuya condición física se los permita, se les recomienda utilizar el puente peatonal que se localiza frente a Galerías Laguna,mientras que del lado del Campesino, las dependencias municipales estudian la viabilidad de un segundo acceso elevado para los peatones.

A los ciclistas que circulen por la zona, al igual que motociclistas, se les pide hacerlo siempre por la extrema derecha y con mucha precaución, ya que es una vía de alta circulación por la que también hay un gran número de carga pesada.

Como ya se ha informado, en la parte superior, tanto para ingresar y salir de la glorieta el límite de velocidad es 30 kilómetros por hora; debe hacerse alto antes de incorporarse y permitir el paso de quienes ya transitan entre la rotonda; es necesario también guardar la distancia.

Señaló que tanto para apoyar los trabajos complementarios que van a continuar, pero sobre todo para orientar y auxiliar a los conductores, hasta finales de este año se mantendrá la vigilancia y el apoyo vial a cargo de unos 40 elementos, tanto en la glorieta como en el cruce El Campesino.

Mientras la ciudadanía se adapta al Giro Independencia, no se aplicarán multas salvo en casos muy extremos, pues además, la autoridad le apuesta a la consciencia y cultura vial de la ciudadanía.

(Con información de María Elena Holguín)

El alcalde, Román Alberto Cepeda, inauguró el Giro Independencia, obra emblemática de su administración. (EL SIGLO DE TORREÓN)