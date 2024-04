Tráiler se impacta con otro en el Libramiento Norte de Matamoros; terminaron volcados

Trailero choca contra otra unidad en el libramiento Laguna Norte de Matamoros.

El accidente se registró alrededor de las 5:30 horas de la mañana del martes, a la altura del kilómetro 27+600.

De acuerdo con los primeros reportes, se informó que el choque volcadura sucedió cuando el operador de un tráiler cargado con pacas de alfalfa se orilló, ya que la unidad sufrió una falla mecánica.

Sin embargo, al no encontrar los reflejantes preventivos, no puso nada para alertar a la vialidad que estaba detenido, por lo que el operador de otro tráiler de color blanco, cargado con motores, observó que el camión no avanzaba, por lo que intentó detenerse y volanteó, pero terminó chocando de frente contra la carga del camión detenido, para después volcar la caja cargada de motores, la cual terminó fuera de camino y la cabina con daños en la parte frontal, también volcada pero dentro de los carriles.

Por sus propios medios, el trailero salió de la cabina, para después reunirse con el operador del tráiler detenido, el cual le explicó la situación.

Elementos de la Guardia Nacional, en su División de Caminos, se presentaron en el lugar, donde encontraron ilesos a los traileros, para después colocar conos preventivos y dar aviso a las casetas de la Laguna Norte para evitar otro accidente.

Fue con una grúa industrial que la unidad volcada fue removida del área y el tráiler descompuesto reparado, quedando los traileros a disposición de la autoridad competente encargada de determinar su situación legal.