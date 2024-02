Trae Karla la 'artisteada' en las venas

La actriz, Karla Gaytán, está muy contenta porque no para de trabajar y ahora forma parte del elenco Tu vida es mi vida.

La sobrina de Bibi Gaytán encarna a "Andrea Castillo", a quien calificó de, "una chica muy valiente", en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"A ella no le da miedo decir la verdad. Le gusta ayudar a las personas que se atreven a sacar sus potenciales. Dice lo que piensa y busca que su familia diga una verdad que guarda".

Según relató Karla, en esta historia producida por Angelli Nesma, hay grandes actores y nuestras estrellas juveniles que trabajan en equipo para ofrecer un trabajo de calidad.

"Me he divertido mucho. El elenco está increíble, hay mucha química y se está reflejando en pantalla. Nos hemos convertido en una familia muy bonita". En la trama, Karla tiene una mayor interacción con los personajes de Pedro Moreno y Magda Karina, ya que son los padres de "Andrea".

"Pedro es increíble. Hemos hecho unas escenas geniales. Lo admiro, tiene una sensibilidad increíble. Magda Karina cuenta con bastantes tablas". Durante la charla, Karla informó que algo que le fascina de la trama es que cada capítulo le da un gran valor al sentido de la vida.

"Es una historia de superación personal. A veces nos pasan cosas que no podemos controlar y lo mejor que podemos hacer es salir adelante y tratar de mejorar como persona. Cada personaje tiene un problema distinto, ninguno se parece".

Para Gaytán, transformarse en otras personas en cada proyecto es una experiencia que la entusiasma.

"Lo que más me gusta de actuar es construir cada papel porque al final los actores nos convertimos en personas casi siempre distintas a nosotros".

Aseguro Karla, que sus tíos, Bibi yChacho Gaytán le han dado diversos consejos. "En general, toda mi familia me ha apoyado en todo. Me comentan que siga que mis sueños y que no me rinda".