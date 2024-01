Trabajos provocan fuga en línea de ASL

Durante los trabajos de desfogue o limpieza de la tubería que conectará al tanque Nazas para surtir el sector poniente de Torreón a través Agua Saludable, ayer jueves se registró una aparatosa fuga que alertó a los automovilistas que circulaban por el puente La Comarca en Lerdo, por donde pasa la línea.

Fue poco antes de las 17:00 horas de ayer jueves, que una gran "fuente", que alcanzó varios metros de altura, que incluso sobrepasaba dicho puente vehicular cercano a la comunidad de El Huarache, alertó a los conductores que no perdieron oportunidad de grabar el momento con su teléfono celular.

Ignacio Ramírez, titular del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal), dijo que los trabajos no provocaron ningún problema en las tuberías que surtirán al municipio, ya que se registró solo en aquella que atenderá a Torreón.

"Están limpiando la tubería que va para el tanque Nazas del Simas, es un desfogue por la presión que tiene, se ve aparatosa, lo abrieron para empezar a limpiar de la línea que va para el tanque Nazas que va a Torreón", explicó el funcionario de ciudad Lerdo.

Y es que el hecho recordó la fuga que se registró la madrugada del martes, ocho horas después de que se había inyectado el líquido en las tuberías del Sapal para comenzar a surtir a la población, lo que obligó a suspender la entrega.

El titular del Sapal esperaba que ayer por la tarde se inyectara líquido a la red, pero sería de forma paulatina, a fin de evitar incidentes como la gran fuga que se registró muy cerca de la colonia El Centauro.

"Vienen los técnicos de una válvula que pusieron para controlar la presión, ya nada más que calibren, y volvemos a inyectar a la red", dijo el titular del sistema abastecedor.

De acuerdo con Ramírez, primero se inyectarían 100 litros por segundo y esperarían unas horas y de no registrarse ninguna incidencia, se inyectarían 50 litros más por segundo, "así no vamos a ir, poco a poco hasta llegar a la dotación que me van a entregar a mi", dijo el titular, recordando que para Lerdo la dotación será de 400 litros por segundo.

El alcalde Homero Martínez comentó el pasado miércoles que ningún pozo abastecedor se sacaría de operación hasta que se tuviera la certeza de que no habría más incidentes durante la dotación de líquido a través de Agua Saludable, a fin de evitar problemas de desabasto a la ciudadanía, como los registrados el pasado fin de semana, al sacar cuatro pozos de operación ante la supuesta llegada de ASL.