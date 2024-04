Trabajos de rescate en Pasta de Conchos continúan, extraen gas acumulado en su interior

En víspera de la reunión que sostendrán 12 viudas de mineros de Pasta de Conchos con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en la capital del país; las familias de los mineros consideran que el proyecto de rescate de los restos de los mineros no se concretará durante el presente año.

Lo anterior, considerando la información que les proporcionaron en la última reunión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), porque apenas están llegando a donde están los túneles de aproximación y se trabaja en extraer el gas acumulado en el interior.

"De hecho, ahorita se están acercando a esos túneles y están accediendo a entrar ya en la mina vieja y se han encontrado con que hay mucho gas y ahorita lo que están haciendo es barrenar, todo alrededor de la mina, para darle la salida al gas y ponerle una buena ventilación", indicó Claudia Marisela Escobar Pacheco, una de las viudas de Pasta de Conchos.

Indicó que no es nada fácil, porque no es cuestión de que se diga ya vamos a llegar y mañana entran, pues primero se tiene que poner todas las condiciones para que puedan acceder y luego, van a ver cómo está la mina, si esta caída, si no está caído, si hay agua o si no hay agua.

Pasta de Conchos. (ARCHIVO)

"De que sabemos que hay agua, hay agua, porque eso sí nos lo dijeron en una reunión. Entonces, ahorita ellos dicen: es que ya vamos a llegar. Si, ya van a llegar, pero no es nomás de que lleguen y ya puedan entrar, hay muchas condiciones que se tienen que poner; el rescate no se va hacer ahorita, el rescate todavía falta para que se pueda concluir", indicó Escobar Pacheco.

Lo anterior fue lo que respondió al preguntarle si con la información que se les ha proporcionado, consideran que se concretará este rescate durante el presente año. Por ello, dijo, la incertidumbre de decirle al presidente de México que va a pasar con dicho proyecto, considerando que éste año concluye su administración.

Claudia Marisela Escobar señaló que por ello, la importancia de esta reunión que tendrán este lunes por la tarde, pues manifestó que es muy fácil decir que se hará un fideicomiso para continuar con el proyecto de rescate; por lo que quieren saber cómo va a ser esto, si realmente es algo que se pueda hacer o no.