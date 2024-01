Trabajo monótono y aburrido

La monotonía en el trabajo causa depresión, sobre todo en los trabajos que suponen la repetición de secuencias muy cortas; aunque también se puede dar en puestos que sí requieran prestar más atención o una concentración elevada, en cuyo caso e igualmente se puede producir la monotonía laboral y esto a su vez originar problemas psicosociales.

En trabajos poco atractivos o no estimulantes es muy difícil mantener la atención. No se generan los estímulos suficientes que permitan al trabajador mantener la mente activa y despierta. La monotonía también está relacionada con la infra carga de trabajo. Si la sobrecarga laboral genera estrés laboral, el caso contrario, en el que no se aporta al trabajador la cantidad de tareas que este sería capaz de realizar en un periodo de tiempo determinado, puede ser de igual modo contraproducente y sin embargo no hay tanta conciencia de esto.Aunque el trabajo que uno desempeña sea trivial, si uno le encuentra un propósito, ese trabajo se vuelve gratificante. Hay tres formas de percibir el trabajo. En la primera, el trabajo se ve como una forma de ganarse la vida, lo hacemos y esperamos el momento de irnos a casa o de que llegue el fin ¿de semana. La segunda forma es considerarlo como una carrera, para poder acceder a un puesto más alto dentro o fuera de la empresa. La tercera forma es verlo como una vocación, con un sentido de propósito, para ayudar a otros y sentirse bien.

Todos tenemos una percepción variable del trabajo, algunos días sentimos que es solo un empleo para vivir, otros que es una carrera y otros que es una vocación. Debemos encontrar la tendencia dominante. Pero la realidad es que siempre podemos encontrarle un sentido, un propósito a lo que hacemos.Existe una receta muy obvia para convertir el trabajo en algo placentero: el humor. Harvard Business Review publicó el 3 de enero del año pasado el artículo "Los beneficios de reír en el trabajo", de Betty-Ann Heggie -en artículos pasados, aquí publiqué un resumen-. Betty dice: No tengas miedo de reírte a carcajadas en la oficina. Una serie de estudios demuestran el impacto positivo que puede tener el humor en el lugar de trabajo.

Para empezar, puede reducir el estrés. «Cuando empiezas a reír, no sólo aligera tu carga mental, sino que induce cambios físicos en tu cuerpo, según lo explica la Clínica Mayo. Te permite tomar una buena bocanada de "rico oxígeno", incrementando la liberación de endorfinas. Reírse ha sido demostrado que es un detonante de la productividad. Unos investigadores encontraron que después de ver un clip de comedia, los empleados fueron un 10 % de productividad más que otro grupo de pares, y otro grupo de investigadores descubrió que contar chistes en el trabajo puede hacer ver más competente a las personas; así que, en los linderos de la decencia, reírse por lo general es algo bueno y los beneficios sobrepasan, por lejos, los riesgos inherentes".

Los países que están en los primeros lugares de la clasificación de la felicidad, entre ellos Finlandia y Dinamarca, tienen una forma para reducir el descontento laboral: hacer trabajo voluntario por los demás, y con ello, están más satisfechos con sus vidas. Usted amigo lector o lectora ¿hace trabajo voluntario? ¿No tiene tiempo? No, no se trata de invertir tiempo voluntario porque nos sobra, se trata de invertir tiempo en trabajos voluntarios por el propósito principal de ayudar a los demás. El trabajo voluntario ayuda a quien lo recibe y también ayuda a quien lo brinda.

Donar el tiempo de uno, gratuitamente a una causa benéfica, es una de las formas más efectivas de adquirir un propósito en la vida, el propósito en la vida es uno de los pilares claves de la felicidad.

Es lamentable que en América Latina no haya una cultura extendida sobre el trabajo voluntario. El porcentaje de gente que dice haber hecho trabajo voluntario el año pasado fue de 18 % en Argentina, 16 % en México y 14 % en Chile y Colombia, mientras que en Kenia y Liberia fue de 51 %, 35 % en Nueva Zelanda y 33 % en los Estados Unidos.

El voluntariado no solo produce satisfacción entre quienes lo dan y quienes lo reciben, también es una forma de crecimiento personal porque significa crecimiento laboral, adquisición de experiencia y también es un camino para relacionarse con muchas personas.

Por otra parte, las donaciones personales son parte de la receta escandinava para la felicidad y en este rubro, América Latina sale muy mal. Los latinoamericanos estamos entre los menos generosos del mundo-encuesta de Gallup & Co.-. El año pasado, el porcentaje de gente que donó dinero en el Reino Unido es de 64%, en Holanda 62 %, en Gambia 59 %, y el promedio mundial es de 32 %. En Latinoamérica los porcentajes son: 24 % en Chile, 19 % en México, 14 % en Colombia y 13 % en Argentina.

El voluntariado es y será cada vez más importante como una actividad clave para aumentar nuestra satisfacción de vida, ya es hora de que todos tomemos conciencia de ello.