Trabajan en 'Judas' de más de 100 kilos

Más de 100 kilos entre alambrón, alambre y tubos, así como papel periódico y pólvora unidos, darán una espeluznante imagen de un diablo de más de tres metros de altura, la cual arderá este Sábado de Gloria en el barrio de Trincheras de Gómez Palacio.

José Luis Valadez Rodríguez alias el "Kiko", junto con otras cuatro personas, entre ellas Armando, su primo, trabajan desde hace dos semanas en este "chamuco", como parte de su tradición familiar que inició en los 80's. La estructura ya registra un avance del 70 por ciento y deberá de estar listo a más tardar este viernes.

Entrevistado desde su taller, ubicado en la colonia Nuevo Refugio, José Luis, recuerda que fueron sus padres los iniciadores de esta tradición, que ha salido de las calles de Trincheras o Francisco Zarco de Gómez Palacio, pues son más y más las familias que cada año acuden para ser testigos de este espectáculo.

Teniendo de fondo la imponente figura diabólica, que en esta ocasión tendrá movimiento en piernas y brazos, Kiko compartió que también como su padre, salía a las calles del Sábado de Gloria vestido de mujer para pedir la cooperación de las familias de Trincheras, para la elaboración del chamuco. Y es que para entonces, era solo uno el que se quemaba en el barrio.

Pero las cosas cambiaron. Ahora, quienes ayudaban a la elaboración de la monstruosa imagen que llegó a tener el rostro de políticos como la del expresidente Carlos Salidas de Gortari, decidieron realizar su propio chamuco y quemarlo en el Sábado de Gloria.

Fue entonces que José Luis "Kiko" decidió no hacerlo más y solo dedicarse de lleno a la elaboración de su chamuco, que hasta la fecha ha sido el más grande e imponente de Trincheras.

Ahora la colaboración es solo entre los miembros de la familia. En este caso, un familiar aportó una buena cantidad, "porque está mejor económicamente", dijo. Y es que solo el cuerpo del chamuco llega a costar más de 20 mil pesos, más el costo de la pólvora que es lo más costoso.

"Casi siempre empezamos un viernes. Primero nos juntamos y vemos quién tiene una idea de cómo lo vamos hacer y todos empiezan a opinar: 'oye que si lo hacemos así o tal…', porque en sí no hay un líder con nosotros, todos aquí, no hay de que yo mando, aquí todos somos iguales", detalló.

Es entonces con una lluvia de ideas como se elabora un diseño y se lleva a la práctica.

Es precisamente la pólvora lo último que se coloca en cada parte del musculoso cuerpo de la figura, esto por precaución pues se trata de casi 20 kilos de ese explosivo.

José Luis reconoció que aunque su "chamuco" es el mejor en cuanto a diseño, se ha quedado "corto" en el espectáculo de pólvora una vez que se enciende. Pero este año, espera que sea diferente.

Y es que el esposo de una de sus familiares, quien se ha dedicado a colocar la pólvora en otros chamucos, ha decidido a ayudarles, pues aseguró que el "ego" ha sido su peor falla. "Es el que truena menos, esperemos que este año sí truene mejor, porque tenemos más pólvora, porque se ha acercado más gente a explicarnos… Si los que nos dedicamos a esto nos dedicáramos a la pólvora, estuviéramos mejor. Es el ego de nosotros de no preguntar, de no estar al 100 por ciento, ahora se está acercando un muchacho que está casado con una sobrina, él sabe", dijo.

DE LAS MEJORAS

Como iniciador de esta tradición, él ve con buenos ojos la intención del Padre Salvador Ramírez, párroco en Cristo Rey de este sector de la ciudad, de unir a todos los barrios y hacer la quema de los chamucos en un solo punto.

Está de acuerdo sobre todo en la seguridad en el lugar, por lo que advirtió que todo aquel que inicie con actitudes violentas "sea quien sea", se pedirá que Seguridad Pública se lo lleve detenido. Y es que lo que más les preocupa a los organizadores, es la seguridad, sobre todo de los menores, pues cada vez son más las familias completas de otros sectores, que acuden a ver el espectáculo.

Es por eso que lanzó un mensaje a todos del barrio de Trincheras para mantener la tranquilidad y sobre todo el ambiente familiar.

"Que ya cambien, ya están viejos y siguen con eso (peleas), ¿qué les cuesta estar bien?, tienen hijos, esposas, quienes no se cansan de decirles que no lo hagan. Que disfruten, entre más pase el tiempo será algo más grande; tenemos los ojos de varias partes, de no solo Torreón y Gómez, de otras partes".

DEL ESPECTÁCULO

Para este año, se tiene proyectado un recorrido de todos los "chamucos" que se quemarán, por el bulevar Miguel Alemán y avenida Victoria, la cual tomarán hasta llegar a la calzada 20 de Noviembre en Trincheras. El recorrido iniciará a las 11:00 horas mientras que la quema será a las 14:00 horas.

Previamente, se ofrecerán funciones de lucha libre frente a la parroquia de Cristo Rey, cerca de las 10:00 horas. Pero poco antes, se espera que los hombres salgan vestidos de mujeres para pedir ayuda, sobre todo para cubrir la compra de la pólvora.