Trabajan bajo protesta en el Hospital General de San Pedro, piden destitución de directora

Se cumple casi una semana de que el personal sindicalizado, que presta sus servicios en el Hospital General de San Pedro trabaja bajo protesta, ya que exigen la destitución de la directora, Sandra Estala a quien acusan de presuntamente incurrir en actos de hostigamiento laboral y actuar de manera discrecional con personal considerado como de “su circulo”.

Hoy miércoles, el secretario general de la sección 87 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaria de Salud, José Manuel Riveroll Duarte visitó el nosocomio, acompañado de parte de la mesa directiva, y se reunió con algunos trabajadores, ya que dijo como parte de su función “despacha” en las unidades médicas.

Sobre la protesta descartó la interrupción de las funciones del hospital, para no afectar a los pacientes, pues se deben a las personas a las que sirven, por lo que enfatizó que no están dispuestos a detener ninguna área, ya que moralmente no es correcto, aunque mencionó que, el martes la directora suspendió el servicio en el área de Medicina Externa, con el argumento que no contaba con personal, la cual consideró como una estrategia para “repartir culpas”, pues dos compañeros fueron comisionados para apoyar en las actividades, organizadas por los cursos de verano de los hijos de los trabajadores, sin embargo esas dos ausencias no desequilibraban el funcionamiento de esa área, pero envió a otros de vacaciones para que el hospital se viera solo.

“Desde el viernes pasado un grupo de compañeros, puso el escrito, la manifestación de protesta, llamando la atención de las autoridades, para que entre otras cosas sea removida la directora del hospital por algunas irregularidades con respecto al trato hacia compañeros y compañeras, vemos vulneradas las condiciones general de trabajo y vemos un manejo muy discrecional del coto de autoridad. Conocemos los derechos y obligaciones de los trabajadores y estamos de acuerdo en la disciplina, pero los instrumentos no pueden ser usados para estar hostigando ”.

Riveroll Duarte expresó que, la inconformidad principal es por el control discrecional de entradas al trabajo, ya que dijo mientras que para el “grueso del personal operativo” si hay rigidez para el grupo cercano de la doctora no, incluso afirmó que hay quienes ni se presentan a trabajar y el problema se detonó por una diferencia que hubo entre un médico cirujano y una anestesióloga, situación que dijo “desbordó la polarización entre el personal que no abona a la buena relación”.

Resaltó que son menos de 300 personas las que laboran en el hospital, entre sindicalizados, eventuales y de confianza, pero repitió que impera la división, un “forcegeo” entre los dos grupos, incluso manifestó que cuando se realizó el escrito algunos sindicalizados prefirieron no firmar, pero aseguró que no habría represalias.

El doctor menciono que, el lunes se reunió con el secretario Eliud Aguirre Vázquez y con el subsecretario Raúl Rodríguez Sánchez, pero no les han dado respuesta, ya que dijo lo que buscan es que se deje de hacer una “persecución” de compañeros y compañeras, aunque reconoció que la decisión que se tome probablemente deberá consultarse con otras instancias.

Por último secretario general de la sección 87, declaró situaciones como esa se han presentado en otros hospitales de la región, pero las personas que están a cargo han cumplido su ciclo, ya que como ya se sabe en cada administración estatal los cambios en todas las dependencias se dan “en cascada”, sin embargo en San Pedro no se han dado.

“Esto no es personal y no estamos incurriendo en una situación de autoritarismo”.