Trabajadores del Poder Judicial no han tenido recortes de sueldo por haber mantenido el paro

Los más de mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación finalmente regresaron a sus labores y la operación en las diferentes sedes ha vuelto a la normalidad. Hasta el momento, no ha habido reducciones en el sueldo para quienes no atendieron el llamado del Consejo de la Judicatura de suspender el paro a finales de octubre.

Luisa Fernanda Martínez Conteras, representante del sindicato del Poder Judicial en Torreón, señaló que se cumple una semana de que reanudaron las actividades y se avanza paulatinamente para abatir el rezago de expedientes que se fue acumulando durante los días que permanecieron en paro.

"Se va a ir abatiendo el rezago con lo humanamente posible", expresó.

Cabe recordar que el paro de labores estalló el 19 de agosto y durante dos meses y medio se mantuvieron cerradas las oficinas, por lo que no se avanzó en los expedientes regulares, sino que únicamente se brindó la atención a los temas urgentes, que fueran causales de salud de los ciudadanos promoventes o que implicaran alguna detención arbitraria, afectaciones a derechos humanos que se debieran solventar de manera inmediata.

En el resto de los expedientes, se cancelaron audiencias y no se detuvieron los procesos.

El paro inició por la inconformidad de los trabajadores por la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, sin embargo, la iniciativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre y la suspensión de actividades se mantuvo en algunas zonas, incluida la región lagunera.

Martínez Contreras dijo que seguirán las manifestaciones de inconformidad de los trabajadores en contra de la reforma pero reconoció que han sido días muy críticos a partir de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Mencionó que no se han tenido problemas de pago en cuanto a los salarios de los trabajadores, pues se habían hecho amenazas de que no se les cubriría la totalidad si no regresaban a sus actividades y no se atendió esta parte.

"De momento no, pero pues estamos a la expectativa, ya que pues no sé acató al pie de la letra la orden del Consejo de la Judicatura de regresar en el día que lo señaló, entonces, seguimos a la expectativa de lo que pudiera pasar", comentó.