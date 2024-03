Trabajadores de Monte de Piedad votarán a favor o en contra de la huelga

Se cumplen 15 días de la huelga en el Nacional Monte de Piedad. Las banderas rojinegras siguen en el exterior de las oficinas en Torreón y en cada una de las sucursales en todo el país, que se mantienen cerradas.

"Seguimos en lucha, se han tenido platicas con la administración y llevan avances pero aún nada concreto", explicó Inti Rodríguez Saucedo, secretario general de la Sección 9 en Torreón.

Señaló que los días 4,6 y 8 de marzo se realizarán votaciones a nivel nacional y en 10 días hábiles se tendrá una respuesta del conteo para ver si la mayoría de los trabajadores se mantienen a favor o en contra de la huelga.

No obstante, consideró que el ánimo entre los compañeros, hasta el momento, se mantiene con mucha convicción y en espera de que se resuelva pronto esta situación.

Desde el 15 de febrero estalló la huelga en el Monte de Piedad, al no llegar a acuerdos sobre la solicitud de aumento salarial de 5% por parte de los trabajadores, que no han tenido incrementos en su remuneración desde el 2019. Se indicó que originalmente era un 12% lo que se pedía por el sindicato pero se acordó bajarlo a 5% para no perjudicar a la institución y a la ciudadanía que utiliza estos servicios.

Monte de Piedad. (VAYRON INFANTE)

En la región son cerca de 50 trabajadores los que se encuentran en paro, correspondientes a las cuatro sucursales que se tienen, en Triana, Centro de Torreón y de Gómez Palacio, y Diagonal Reforma.