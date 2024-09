Tótem brilla en la entrega de los Premios Ariel

La noche de los Premios Ariel 2024 estuvo marcada por una serie de acontecimientos memorables, con "Tótem" como la gran triunfadora al llevarse cinco galardones, incluyendo Mejor Película y Dirección. Sin embargo, hubo varios momentos que pasarán al anecdotario de los premios.

Uno de los eventos destacados fue el empate en la categoría de Coactuación Femenina, donde Ludwika Paleta y Montserrat Marañón compartieron el premio por sus actuaciones en "Todo el silencio" y "Tótem", respectivamente. Además, la cineasta Natalia Bermúdez hizo historia al ganar dos premios por igual número de proyectos, "Norte" y "Apnea", en las categorías de Cortometraje Documental y Ficción.

Por primera vez, la ceremonia se transmitió en TNT y MAX, con una duración reducida de 2:30 horas, una hora menos que en ediciones anteriores. Al recibir su premio ex aequo, Marañón expresó: "Me enseñaron que actuar se trataba del otro; chicas, las cinco que estábamos nominadas, somos unas chingonas".

"Tótem", que llegó con 15 nominaciones en 12 categorías, superó al drama "Todo el silencio", que obtuvo cuatro estatuillas, incluyendo Actriz (Adriana Llabrés) y Ópera Prima. Lila Avilés, directora de "Tótem", agradeció el máximo galardón con humor, comentando: "Sí sirvieron esos bolillos que prendimos ayer", y reflexionó sobre la naturaleza de la competencia en el cine: "Competir es algo muy raro, no puedo ser cineasta si no soy espectadora, me construyo del cine que veo, que escucho, que siento y debemos cuidarnos, protegernos, inspirarnos".

En su discurso oficial, el presidente de la Academia, Armando Casas, hizo un llamado urgente a la actualización de la Ley Federal de Cinematografía, señalando que los nuevos esquemas y la llegada del streaming han superado la legislación vigente.

Otras figuras reconocidas fueron Brigitte Broch, diseñadora de producción ya retirada, y la actriz Angélica María, quien ganó su primer Ariel a los ocho años y expresó: "Gracias con el alma, esta estatuilla que significa tanto para todos los que hacemos cine. Soy cinéfila de hueso colorado desde los cinco años que comencé en él".

La ceremonia de 150 minutos destacó por su dinamismo y celebración del talento en el cine mexicano.

Otros ganadores: