Torreonenses son los que más se quejan ante Condusef, concentra 44% de reclamaciones hechas en el estado

Condusef ha atendido 1,943 reclamaciones en Coahuila y el municipio de Torreón lidera con el mayor número de quejas presentadas, con 44% del total.

De las reclamaciones concluidas se recuperó un monto de 16.7 millones de pesos en favor de los usuarios, lo que significó un crecimiento de 30.4% con respecto a lo recuperado en 2023. La causa más reclamada fue "Consumos no reconocidos".

De enero a mayo de 2024, los habitantes del estado de Coahuila presentaron 1,943 reclamaciones, que significó un decremento del 4.4% con respecto al 2023, cuando se reportaron 2,033 asuntos. Del total de las reclamaciones recibidas a nivel nacional, esta entidad concentró el 1.8%.

Las reclamaciones recibidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en esta entidad se interpusieron por usuarios que habitan en 30 de 38 municipios que lo integran, siendo el municipio de Torreón el que concentró el 44% del total, seguido por Saltillo con el 30.3%.

Los municipios que registraron el mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron: Piedras Negras con el 45%, seguido por Monclovacon el 42.9% y Torreón con el 42.3%.

Con respecto a los productos más reclamados en el periodo, fueron asuntos relacionados con la Tarjeta de crédito, débito y el crédito personal, que en conjunto representaron el 46.9% del total de las reclamaciones en esta entidad.

En términos generales, las causas más reclamadas fueron los Consumos no reconocidos, Realizar gestiones de cobro a personas que no son el cliente y la Transferencia electrónica no reconocida, estas tres causas representaron el 26.6% del total de las reclamaciones en esta entidad.

Al analizar las reclamaciones por sector, destacan la Banca Múltiple con el 60.3% del total de los asuntos recibidos (1,171 de los asuntos), seguida por las Aseguradoras con el 14.7% (285 asuntos) y las Sofom ENR con el 10.3% (200 asuntos).

¿Cuáles son las instituciones que recibieron mayores quejas?

Por su parte, las instituciones que de manera individual registraron el mayor número de reclamaciones fueron BBVA México, Citibanamex, Banorte, Banco Santander y Banco Azteca que en conjunto concentraron el 40% del total. De las 5 instituciones con mayor número de reclamaciones de la entidad, destacó BBVA México con un aumento de 16.2% en relación al mismo periodo de 2023 y también fue quien resolvió más a favor del usuario con el 54.9%.

Del total de las reclamaciones de esta entidad, el 45% fue presentada por mujeres y el 55% por hombres. El segmento de las personas adultas mayores representó el 39.6% de las reclamaciones totales del periodo enero-mayo de 2024, y los productos con más reclamaciones en este grupo fueron; la tarjeta de débito y la de crédito.

La resolución favorable al usuario se ubicó de manera global 41%. Del total de reclamaciones recibidas de este estado, el 29.2% estuvo relacionado con un Posible fraude, principalmente por Consumos no reconocidos, Transferencia electrónica no reconocida y Consumos vía internet no reconocidos. A mayo de 2024, Coahuila ocupa el 20 lugar en cuanto a reclamaciones recibidas por un posible fraude a nivel nacional.

Cabe mencionar que a partir del 1 de junio de 2023, los usuarios pueden realizar trámites relacionados con cualquier institución financiera a través del Registro Único de Trámites (RUT). El RUT es un portal de internet que funciona como ventanilla remota. También a partir del 1 de julio, los usuarios que tengan una audiencia de conciliación la pueden realizar por vía remota (COR), si realizaron su trámite a través del RUT.

Es importante recordar que todos los trámites presentados ante la Condusef son completamente gratuitos y no es necesario contar con un gestor o representante para realizarlos.

Recuerda que ya no se requiere de una cita para ser atendido de manera presencial en la Unidad de Atención en Coahuila, cuyas oficinas se encuentran en el Palacio Federal de Torreón.