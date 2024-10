Torreón y Lerdo anuncian brigadas de salud gratuitas, aquí te decimos dónde

Los gobiernos municipales de Torreón y Lerdo anunciaron brigadas de salud para este martes 22 de octubre con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta en temas de salud y de acercar atención médica preventiva a la población, principalmente a quienes no cuentan con régimen de seguridad social.

La Dirección de Salud Pública Municipal de Torreón anunció una brigada móvil de salud en la techumbre ubicada sobre la calle Rincón del Macho de la colonia Santiago Ramírez, de 9:00 a 12:00 horas. Se ofrecerá de manera gratuita consulta médica, consulta psicológica, consulta nutricional, valoración dental, trabajo social, se entregarán vales para la prueba de papanicolau, toma de glucosa y toma de presión. En el servicio de veterinaria, habrá vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización. Si usted es una persona interesada en esterilizaciones para mascotas, debe seguir las siguientes recomendaciones: sin garrapatas, ayuno total de 12 horas (agua y comida), clínicamente sano, lo más limpio posible, mayor a 4 meses, no en lactancia, no gestante, no en celo, llevar una cobija, compromiso post-operatorio, no obesos y sólo una mascota por familia.

Por su parte, el departamento de Prevención Social y Resguardo Canino de Lerdo informó que este martes, realizarán una brigada más como parte del programa “Ruta por tu salud” en el domo que se encuentra detrás de la Junta Municipal de Gobierno de Ciudad Juárez, en horario de 9:30 a 13:00 horas.

Mientras que este viernes de 25 de octubre, seguirán con la descacharrización en la comunidad de San Jacinto, iniciando en el centro de salud a partir de las 9:00 horas y recorriendo las calles de la zona.

Posteriormente, el sábado 26 en la misma comunidad, se acercará el programa “Ruta por la Salud” en el Centro Comunitario.

Mencionaron que el fin de semana, en la explanada de la Unidad Administrativa de San Isidro, se brindaron 85 servicios para mascotas, entre ellas, esterilizaciones, aplicación de vacunas antirrábicas y desparasitaciones. También en la colonia Francisco Villa Norte y Sur se realizaron estas acciones, aunado a las consultas médicas ciudadanas.

Además, se informó que sigue la campaña “Todos contra el dengue”, en la cual se brindan pláticas en escuelas y domicilios estratégicos además de que se realizan nebulizaciones y descacharrizaciones con el propósito de disminuir la población del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue.