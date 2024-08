El actor, Marcelo Barceló, quien se dio a conocer en proyectos como Todas las pecas del mundo y Papá a toda madre, es un ferviente seguidor de Torreón, así lo hizo saber en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Un saludo a Torreón es muy bonita ciudad. Las veces que he ido he quedado encantado.

"Ya conozco el Territorio Santos Modelo y otros sitios muy lindos de la Comarca Lagunera", comentó entusiasmado.

Marcelo habló con esta casa editora a propósito de la segunda temporada de ¡Chócalas Compayito!, que se estrenará mañana a las 19:30 horas por Las Estrellas.

"Es un producto que nos encantó trabajar y que al ver el resultado no paramos de reír. Estamos felices de compartir esta gran experiencia de todos los televidentes", comentó.

Destacó el actor las razones por las que TelevisaUnivision decidió apostarle una vez más a tal proyecto.

"Nos fue muy bien y eso que teníamos un horario complicado, los sábados a las 11:00 de la noche, tan bien nos fue que nos movieron a los domingos y a las 7:30 de la tarde", externó efusivo.

En ¡Chócalas Compayito!, Marcelo encarna a "Elton Fernández", quien ha evolucionado en esta segunda temporada.

"Mi papel sufrirá algunos cambios. Le sigue gustando la música, pero ya no quiere ser norteño, sino que le gustan los corridos tumbados al estilo Peso Pluma", manifestó.

El entrevistado dio a conocer que el elenco ha formado una familia "maravillosa" cuyas buenas vibras se reflejan en cada programa.

"Ya tenía el gusto de conocer a la gran mayoría de los actores; sin embargo, desde que se hizo el piloto se dio una química maravillosa".

En el elenco principal figuran Raúl Araiza, Rafael Inclán, Mariazel, Ana Paula del Moral y Claudia Acosta y para esta próxima entrega se incorporan más caras, de acuerdo con Marcelo.

"Rocío García hará el personaje de "Zoila" y veremos también a otro personaje nuevo que es "Bruno", el cual queda a cargo de José Luis Rodríguez. También veremos como invitados especiales a Sylvia Pasquel, Marjorie de Sousa y Pepe Magaña, entre otros".

Contó el actor de qué trata esta nueva entrega de ¡Chócalas Compayito!

"En la primera, queríamos que 'Compayito' volviera a la TV y en esta segunda retorna a Televisa Deportes, pero lo hace con su familia del programa".

Por otro lado, Barceló informó que ha ido construyendo su carrera abarcando todo, desde cine hasta plataformas.

"Comencé muy temprano, siendo un niño. Estudié en el CEA. No he parado de trabajar. He hecho cine, teatro, telenovelas y más en Televisa, que es la mejor cadena que hay en todo el país y Latinoamérica".

Lo que sí descartó es que se vaya a dedicar a la música, como ocurre con su papel de "Elton".

"Soy malísimo para la música", se sinceró.