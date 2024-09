Torreón con déficit de cobertura en el transporte público

Aunque se tiene identificado el crecimiento en la demanda del servicio de transporte público al norte de la ciudad, el Municipio no ha estado en condiciones de aumentar o ampliar las rutas de autobuses, pues además de estar a la espera de que se defina la continuidad del Metrobús o Bus Laguna, hay temas jurídicos de por medio.

Y es que, tras el inicio de un proceso de cancelación de concesiones que corresponden a dicha rutas, los transportistas promovieron juicios de amparo que no se han resuelto de forma definitiva, por lo que mientras esto no ocurra, no se podrán realizar modificaciones a los trayectos.

El Plan Parcial de la Zona Norte de Torreón advierte de un déficit de cobertura en el transporte colectivo como una de las áreas de oportunidad.

De acuerdo con lo que se señala, en el PPZNT, solo hay cuatro rutas de transporte urbano que circulan habitualmente, más los camiones de las líneas intermunicipales que dan el servicio a los municipios de Francisco I. Madero y San Pedro.

Esto resulta insuficiente si se toma en cuenta la conectividad a equipamientos como áreas verdes o centros educativos en la zona.

Por otra parte, señala que en este sector de la ciudad hay un gran número de trabajadores que se ven obligados a utilizar otros medios de transporte, como los taxis de líneas o de aplicación, por lo que este aspecto representa uno de los principales retos a resolver, considerando el desarrollo comercial y de servicios que ahí se registra, con la construcción de edificios de vivienda vertical, plazas comerciales y demás.

En enero de este año, la autoridad municipal inició el proceso para cancelar unas 120 concesiones que corresponden a rutas como la Norte, Independencia-Narro, Allende-Abastos-La Cortina, Triángulo Amarillo, Triángulo Rojo y Jacarandas, debido a que éstas interrumpieron el servicio bajo el argumento de que los choferes reclamaban el pago de aguinaldos el diciembre anterior.

Inconformes por esta determinación, los concesionarios recurrieron a instancias judiciales y actualmente, hay unos 15 juicios de amparo pendientes de resolución.

Derivado de este problema, varias unidades dejaron de prestar el servicio, por lo que la Dirección de Transporte Público pidió el apoyo de concesionarios de otras líneas, que a la fecha siguen facilitando los autobuses para suplir el déficit y reducir los tiempos de frecuencia, que en ocasiones eran de más de una hora, en perjuicio de los usuarios.

En 2023, se autorizó una ampliación de recorrido de autobuses hacia la colonia Villas San Agustín, en respuesta a las demandas de habitantes de esa zona que junto con vecinos de Rincón La Joya, pidieron un servicio de transporte accesible.

En total fueron ajustes a cinco de las 28 rutas de autobuses que operan en la ciudad.