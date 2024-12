Torneo del Pavo 2024 en Campestre Gómez Palacio ofrecerá premios exclusivos

El campo del Campestre Gómez Palacio, albergará la edición 2024 del tradicional Torneo del Pavo, que se jugará el próximo sábado 21 de diciembre, en punto de las 10:00 horas.

De acuerdo a lo informado por el comité de golf del club gomezpalatino, al mando de Gerardo Ramos Kohrs, con el apoyo del presidente del consejo de administración, Arturo Ávalos, el sistema de juego será A Go Go con ventajas, con equipos conformados por cuatro elementos con salida por escopetazo a partir de las 10 de la mañana. No se permitirá a dos jugadores con menos de 7 de hándicap, integrar el mismo foursome.

Se premiarán a los mejores tres equipos del certamen. Para los campeones, habrá trofeos y pavos para cada uno, mientras que para los ocupantes de la segunda y tercera posición, trofeos y piernas para cada golfista galardonado.

Habrá Hole in One en el hoyo 3, que consistirá en un carrito de golf nuevo de la marca Goat, con un valor aproximado de más de 200 mil pesos, para el primer jugador que emboque el hoyo en uno. Las Damas y Senior’s, pegarán a las 160 yardas y los Caballeros a las 170. También se premiarán a las tres mejores Oye’s generales en los hoyos 7 y 12.