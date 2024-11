Tornados; la fuerza imparable de la naturaleza llega a Max en una nueva aventura de acción

Desde ya puedes ver en Max, la emocionante película de acción y desastre, Tornados, dirigida por Lee Isaac Chung y escrita por Mark L. Smith.

La película cuenta con un destacado elenco que incluye a Glen Powell y Daisy Edgar-Jones, quienes interpretan a cazadores de tormentas.

Con mezcla de tensión y adrenalina, promete llevar a los espectadores a un emocionante viaje en contacto directo con la impresionante fuerza de la naturaleza.

De los productores de las series de Jurassic, Bourne e Indiana Jones llega Tornados, un capítulo actual de la exitosa película de 1996, Twister.

Dirigida por Lee Isaac Chung, el director y guionista nominado al Oscar por Minari, es protagonizada por la nominada al Globo de Oro Daisy Edgar-Jones (Where the Crawdads Sing, Normal People) y Glen Powell (Anyone But You, Top Gun: Maverick) como fuerzas opuestas que se unen para intentar predecir y posiblemente domar el inmenso poder de los tornados.

Daisy Edgar-Jones interpreta a "Kate Carter", una ex cazadora de tormentas atormentada por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios, que ahora estudia patrones de tormentas desde la seguridad de su pantalla en la ciudad de Nueva York.

Es atraída de nuevo a las llanuras abiertas por su amigo "Javi" (el nominado al Globo de Oro Anthony Ramos, In the Heights) para probar un nuevo sistema de seguimiento innovador. Allí, se cruza con "Tyler Owens" (Powell), el carismático y temerario influencer de redes sociales que se deleita en publicar sus aventuras de caza de tormentas con su ruidoso equipo, cuanto más peligroso, mejor.

A medida que intensifica la temporada de tormentas, fenómenos aterradores nunca antes vistos son desatados, y Kate, Tyler y sus equipos rivales se encuentran directamente en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre el centro de Oklahoma en la lucha de sus vidas.