Toni Kroos se despide

El alemán, Toni Kroos anunció el fin de su carrera profesional en el futbol a los 34 años. No renovará con el Real Madrid y se despide en la cima de su carrera.

Kroos fue muy claro en los motivos de su despedida, en 2023 había dicho:

"Hay uno o dos ejemplos negativos, por simplemente no poder dejar el fútbol, cuando ya no se es el jugador que la gente tiene en mente. No quiero que me pase eso. Quiero retirarme a un nivel realmente bueno”.

“Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel”, escribió.

Kroos, que ha disputado 463 partidos con el Real Madrid, en los que conquistó 22 títulos con 299 victorias, 89 empates y 75 derrotas, marcó 28 goles y repartió 93 asistencias, colgará las botas siendo el quinto extranjero con más partidos en la historia del club blanco tras Karim Benzema, Marcelo, Roberto Carlos y Luka Modric.

Deja el fútbol al máximo nivel

Toni Kroos que jugará su último partido con el Real Madrid en una final de ‘Champions’. El próximo 1 de julio en Wembley frente al Borussia Dortmund. Un partido en el que será titular y en el que perseguirá su sexta Liga de Campeones -ya tiene cuatro con el conjunto blanco y otra con el Bayern Múnich-, lo que le igualaría como el futbolista con más títulos de la competición junto a sus compañeros Dani Carvajal, Nacho Fernández y Luka Modric; eso sí, él, en dos clubes diferentes.

“Ahora quiero que olvidemos todo lo que he dicho hasta que hayamos ganado otro título. Sabéis que ganar este título es lo más importante para mí”, dijo el centrocampista en su podcast en referencia a la ‘Champions’.

Un mensaje a la afición de la que se despedirá sobre el césped el próximo sábado, en el partido frente al Betis en el Santiago Bernabéu. El último encuentro de Toni Kroos en la que ha sido su casa los últimos diez años y a la que volverá a celebrar el domingo 2 de junio en caso de que el Real Madrid logre su 15ª Liga de Campeones.

Tras Wembley, Toni Kroos volverá a vestir la camiseta de Alemania en un gran torneo tres años después de decir adiós. Y lo hará en una Eurocopa que se disputa en su país, lo que hace que sea un torneo más especial aún para él.

Además, el que fuera campeón del Mundial en 2024, el de la Eurocopa es un trofeo que aún no tiene en unas vitrinas en las que ya guarda 33 títulos a nivel de clubes.

Con el Real Madrid, 22 en 463 partidos: 4 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España.

Con el Bayern de Múnich, ganó 1 Copa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 3 Bundesligas, 3 Copas de Alemania y 2 Supercopas de Alemania.