Toman secundaria No. 68 de Gómez Palacio por supuesto acoso laboral

Unos 60 docentes de la escuela secundaria técnica No. 68 “Jaime Torres Bodet” de Gómez Palacio tomaron este martes las instalaciones para denunciar un supuesto acoso laboral, abuso poder y desprestigio por parte de personal directivo. No hubo clases para más de mil estudiantes del turno matutino y vespertino y pidieron una disculpa a los padres de familia “por tomar este tipo de acciones pero pues es una forma para que también nos volteen a ver”.

Eduardo Collazo, secretario general de la Delegación D-II-67 dijo que hay una ruptura entre autoridades oficiales del plantel y la parte sindical además de acusar que hay privilegios para algunos trabajadores en términos de descuentos por lo que están pidiendo la destitución del director Antonio Ávalos Franco.

Recordó que desde septiembre del año pasado, solicitaron la destitución de los directivos, justo cuando se desató una polémica por la instalación de cámaras de vigilancia en la escuela secundaria por parte de la Sociedad de padres de familia. Dice que no les hicieron caso.

“Nosotros nunca estuvimos en desacuerdo de esas cámaras, simplemente nos acercamos con los directivos para nosotros poder dialogar sobre con qué fin se iban a poner las cámaras, el giro de las cámaras fue directamente enfocadas hacia el maestro de lo cual sintieron pues acoso laboral de que se dirigieran hacia ellos, ellos manifestaban que era hacia los alumnos para cuidar el mobiliario pero pues la posición de las cámaras fue otra, desde ahí hubo una ruptura porque no hubo diálogo”, manifestó. Collazo, mencionó que no van a negociar e insistió en que piden la destitución del personal directivo. Agregó que han tenido acercamiento con la Secretaría de Educación del estado pero que no han tenido respuesta. En el acceso principal de la secundaria se instalaron pancartas con leyendas como “Maestro protestando también está enseñando” y “Alto a la agresión a docentes y a personal de la 68”:

“El llamado a los padres es que nos tengan paciencia, nosotros estamos luchando por nuestros intereses del hostigamiento, de antemano aquí todos los compañeros les pedimos una disculpa por haber tomado estas acciones, sabemos que sus hijos son los afectados, una disculpa”, concluyó.