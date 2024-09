Toman primaria Sertoma de Torreón para exigir maestro; hay 62 alumnos en un salón

Padres y madres de familia de la escuela primaria Sertoma 1965 de Torreón tomaron esta mañana las instalaciones del plantel debido a la falta de un maestro.

En la actualidad, hay 62 niños y niñas de primer grado atendidos en un salón de clases por un docente, lo que aseguran, impacta negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad estudiantil.

Los inconformes cerraron la escuela desde las 11 de la noche de ayer martes con candados y colocaron cintas amarillas de precaución en los accesos principales para evitar que esta mañana ingresara el personal directivo y docente.

La primaria se ubica en la Segunda Rinconada de la Unión, al poniente de la ciudad y de acuerdo con Magdalena Alanís, una madre de familia, desde marzo de este año hicieron la solicitud de asignación de un maestro a la Secretaría de Educación del Estado (SEDU) pero es fecha que no han tenido respuesta.

A la manifestación, acudieron representantes de la supervisión escolar de la SEDU para dialogar con los padres de familia y les propusieron que abrieran la institución educativa y que el próximo martes 17 de septiembre les darían una resolución.

Les recordaron que previo al inicio del ciclo escolar 2024-2025 les informaron que había capacidad para determinado número de alumnos (36) en primer grado y que quienes llevaron a sus hijos después, aún sabiendo que no había maestros “fue por su voluntad”.

“El excedente de niños a primer año ya fue bajo su responsabilidad, nosotros como escuela no podemos negarle el derecho al niño ni al padre de familia de elegir una escuela de su preferencia, pero sí se les hizo la aclaración de que no podían quedar todos más que 36 y a nosotros lo que nos corresponde y nos toca es la gestión. Desde marzo que empezamos con este trámite, la Jefatura de Sector nos ha acompañado en este proceso pero lamentablemente quienes toman las decisiones pues es en Saltillo y Saltillo ha dicho hasta ahorita, que no”, dijeron las autoridades educativas.

No obstante, Dulce, una mamá inconforme respondió que: “La escuela no se va a abrir hasta que manden al maestro, está el profe Bracamontes con 62 niños en un salón, ¿nos tenemos que ir a fuerza a otras escuelas?, ¡no nos vamos a ir!, hay escuelas que están cerrando porque no tienen niños y esta que tiene no tiene maestros”.

Finalmente, se comunicaron vía telefónica con Flor Rentería, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, quien les comentó que le enviaran la información por WhatsApp para buscar una solución. Además, se acordó que será a las 14:00 horas de este miércoles que la funcionaria sostendrá una reunión con las personas inconformes.