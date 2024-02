Toman estudiantes Cobaed 04 de Gómez Palacio para denunciar irregularidades

Minutos antes de las 7 de la mañana de este miércoles, un grupo de estudiantes tomó las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed) 04 plantel Gregorio A. García de Gómez Palacio para denunciar deficiencias en la infraestructura, mobiliario, productos de limpieza y casos de presunto hostigamiento y acoso sexual.

Jusbeth Beltrán, uno de los alumnos inconformes, dijo que “los directivos amenazan a los alumnos cuando hablan, se meten en la vida privada, la institución está en las peores condiciones, la señora de limpieza ni limpia por andar en el chisme de la directora. Hay maestros que están denunciados por acoso sexual... se compraron unas teles que ni siquiera son para uso educativo, los alumnos de los laboratorios están parados hasta tres horas”.

Detalló que los salones de clases y sanitarios están en malas condiciones, además de que en los botiquines de la escuela no hay ni un paracetamol. Como no se han atendido sus demandas, los manifestantes pidieron la destitución de la directora y el cambio de algunos docentes además de asegurar que no liberarán las instalaciones hasta tener una respuesta positiva.

Por su parte, María del Refugio Chacón, directora del Cobaed 04, comentó que cuando llegó al plantel no le entregaron un pliego petitorio y agregó que si la comunidad estudiantil tiene las pruebas de casos de acoso sexual, “adelante, soy una directora de puertas abiertas y con gusto”. Mencionó que es un plantel muy grande y que con la toma de las instalaciones, se afectaron las actividades administrativas y la enseñanza-aprendizaje de alrededor 970 alumnos de los turnos matutino y vespertino.

En el acceso principal del plantel educativo, se colocaron carteles de inconformidad que decían: “El Cobaed ofrece capacitaciones y no cuenta con los recursos”, “Fuera cuquis” y “¿por qué las amenazas?”.