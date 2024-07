Todo lo que saber del nuevo reality show de Jungkook y Jimin de BTS

Los integrantes de la banda BTS, Jimin y Jungkook sorprendieron a sus fanáticos al revelar que estarán a punto de protagonizar un nuevo reality show titulado Are You Sure?!, el cual comenzará a emitirse a partir del 8 de agosto.

A través de las redes sociales de la banda, se dio a conocer que los más jóvenes de la banda BTS estarán este nuevo programa, el cual contará con 8 episodios y se podrá disfrutar a través de Disney+.

En dicho programa, los fanáticos podrán ver a más detalle la amistad entre Jimin y Jungkook y sus aventuras por Nueva York, Estados Unidos, la isla Jeju, Corea del Sur y Japón.

Este concepto es bastante similar al que mostraron durante el también reality titulado In The Soop en 2020, donde se vieron a los chicos de la banda convivir y disfrutar de un buen momento juntos.

¿Qué días se estrenarán los episodios de 'Are you sure!?'?

Episodios 1 y 2 : 8 de agosto

Episodio 3 : 15 de agosto

Episodio 4 : 22 de agosto

Episodio 5 : 29 de agosto

Episodio 6 : 5 de septiembre

Episodio 7 : 12 de septiembre

Episodio 8 : 19 de septiembre