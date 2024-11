Todo listo para inicio de peregrinaciones

En este mes de diciembre, se cumplen 80 años del inicio de una de las muestras de devoción más grandes a la Virgen de Guadalupe en Torreón: las peregrinaciones, las cuales arrancarán como cada año, con la fiesta de los ferrocarrileros este 7 de noviembre, aunque el grueso de los participantes será hasta el día 19.

El párroco del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, René Pérez Díaz, detalló que fue un 8 de diciembre de 1944 cuando iniciaron las peregrinaciones en esta ciudad. Y dijo que para este año, se espera alcanzar el número de contingentes registrado el año pasado, que fue de 1,500, que se podría traducir en unos 150 mil peregrinos o más.

En el 2019, justo antes de la pandemia del COVID-19, esa fue la cifra aproximada que se alcanzó, porque se estima que un 20 por ciento más, son personas que participan sin registrarse, sobre todo en los últimos días de la temporada de peregrinaciones.

Una vez más, el sacerdote advirtió que para este año, así como en el anterior, estará prohibido el uso de pirotecnia tanto en los grupos de peregrinos y danzantes, como en quienes se instalen en los alrededores por donde circulan los contingentes.

Aseguró que las medidas que se tomarán por parte de las autoridades municipales, serán más severas, ya que se habrán de aplicar sanciones a quienes hagan uso de estos artefactos.

Pérez Díaz, recordó que el año pasado fueron al menos 7 incidentes que se registraron por el uso de pirotécnica, presentándose el primero de ellos desde la peregrinación de los Ferrocarrileros.

LLAMAN A LA TOLERANCIA Y AL RESPETO

El párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, llamó a quienes no participan o no comulgan con estas muestras de devoción, a la tolerancia y sobre todo al respeto.

"Es un llamado al respeto y a la tolerancia, porque es algo que va más allá de una iniciativa religiosa, es un tema también como una espacie de patrimonio cultural de la ciudad, que tiene ya muchos años", pidió el sacerdote.

Mientras que a los participantes, a que lo hagan orden y sobre todo con fe y respeto también.

"Que preservemos las tradiciones guadalupanas, ya que son una muestra de lo que somos en Torreón, cualquier actividad que hagamos públicamente, no solo en el tema religioso, de la manera como nos comportemos, vamos a demostrar la cultura, la educación en muchas cosas… peregrinar no es un desfile, no es mostrar la vistosidad de una danza, sino peregrinar y agradar a Dios", insistió el párroco, quien comentó que además de entregar el reglamento a los participantes, se hizo entrega del Rosario Guadalupano, que se habrán de rezar en el camino.

Para salvaguardar el orden de los peregrinos, los organizadores se coordinarán con las autoridades municipales a través del área de Asuntos Políticos, para congregar a siete dependencias entre ellas: la dirección de Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública, Plazas y Mercados, Salud.

Informó que tras la participación de los ferrocarrileros, programada para las 8:00 horas, será hasta después de la bendición de las danzas del 17 de noviembre, que den inicio formal el resto de las peregrinaciones a partir del 19 de noviembre.

El registro de los contingentes será hasta el 6 de diciembre, ya que los dos últimos grupos entre ellos la propia parroquia y los mercados Alianza y Juárez, habrán de cerrar la temporada de peregrinaciones el día 11 de diciembre, previo a la "misa de gallo" que habrán de celebrar el obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán.

El párroco también explicó el significado de esta muestra de devoción guadalupana, "es una fuerza, sustento y fortaleza espiritual, nos da identidad como mexicanos, nos congrega nos permite hablar de fraternidad y esa una oportunidad importante, inigualable de sentirnos cercanos en sentimientos y en objetivos… una ciudad de 800 mil habitantes y un promedio de unos 150 mil laguneros, hacen su recorrido a más de 20 días".