'Todavía no me cae el 20': Mario Girón no asimila que ganó La Academia 2024

El ganador de La Academia 2024, Mario Girón, poco a poco ha asimilado su triunfo en el reality show. Sabe bien que a partir de este momento le tocará forjar su camino y escaldar peldaños a base de su esfuerzo.

A varios días de haberse impuesto con su talento en el programa de la Televisora del Ajusco, charló en exclusiva con El Siglo de Torreón y fue claro en decir que espera pronto conocer a fondo la Comarca Lagunera.

“Como ustedes saben, soy de Monterrey. He pasado algunas veces por Torreón, pero no he podido conocer bien la ciudad. Espero ir con calma, comer por allá y cantarles”, dijo.

Vía telefónica, comentó que, tras 10 años en los escenarios, apenas ha ido asimilando, que se volvió el ganador absoluto de La Academia.

“Les platico que todavía ‘no me cae el 20’. He visto los videos de cuando gano y me veo todo en shock. Todavía me sigo sintiendo así. Es muy loco todo, sigo soñando”, relató vía telefónica.

Durante la charla, el oriundo del Barrio de Cumbres de Monterrey, agradeció el apoyo que la gente le brindó durante su estancia en el reality show.

“Sin ustedes, no habría podido ganar. Les doy las gracias por haber votado por mí, por aceptar mi música. También agradezco a todos mis compañeros de La Academia, muchos de ellos se volvieron hermanos para mí”.

El cantante comentó que desde pequeño tenía la ilusión de ganar un reality show, hasta que por fin lo logró.

“Participé en varios programas (uno de ellos fue La Voz Kids) y en ninguno destaqué tanto. Es una emoción muy grande la que estoy sintiendo”.

Y precisamente cuando estuvo en el programa infantil, conoció a Carlos Rivera, quien fue su coach, y al enterarse del triunfo de Mario posteó en sus redes sociales:

“¡Felicidades! gran ganador de La Academia, ¡Qué orgulloso estoy”.

“Me da mucho orgullo que Carlos me haya echado porras. Es un gran artista, me gustaría forjar una carrera como la de él. Espero que algún día podamos trabajar juntos. Hace poco él habló con mi mamá”.

Lo que sí ya ha pasado por su mente es lo que quiere hacer en la música, ya que ha sido contratado por Universal Music para grabar dos discos.

“Quiero grabar temas pop, baladas. Eso es mi fuerte; sin embargo, no descarto en un futuro incursionar en otros géneros musicales.

No estoy cerrado a nada”, expresó. Mario Girón ganó dos millones 250 mil, al preguntarle qué hará con el dinero, se tomó un tiempo para pensarlo y responder.

“Híjole, bueno, creo que lo voy a invertir en mi carrera porque quiero dar conciertos con grandes producciones y también voy a compartirlo con mis padres”.

Con tan solo 18 años de edad, Mario ya regresó a Monterrey, Nuevo León, y no sabe si retomará sus estudios de bachillerato.

“Tal vez dejé Monterrey para irme a Ciudad de México. Ya veremos qué pasa. En cuanto a la preparatoria, me di de baja de manera temporal y ya pronto veré de qué manera la termino”.

Aficionado al equipo de futbol de Los Tigres, contó el chico que comenzó su carrera a los nueve años de edad cantando en iglesias.

“También estuve cantando en bodas y hasta velorios, por medio de un grupo”.

Por último, Mario Girón compartió cuáles son los artistas que lo han influenciado, además de Rivera.

“Desde pequeño escucho a Alejandro Fernández, Luis Miguel o a Frank Sinatra. Adoro la música del pasado. Esas canciones son verdaderas joyas musicales”.