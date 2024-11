Todas las observaciones están solventadas: Alcalde de Lerdo sobre Cuenta Pública 2023

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, aseguró que pedirá a la Auditoría Superior del Estado de Durango (ASED) actualizar su Informe de Resultados correspondiente a la Cuenta Pública de Lerdo 2023.

El presidente solicitó ya a la Tesorería Municipal un informe del estatus de cada una de estas observaciones.

“Me dice el tesorero que todo está entregado en la Auditoría Superior del Estado y el problema que tuvimos es que, curiosamente, no cambiaron la tarjetita que le pasaron a la Comisión de Hacienda para que se fuera con ese porcentaje de observaciones, que es el 9.49%, me parece, y que si ustedes se fijan nunca hacen referencia a que sea un daño al erario público sino observaciones administrativas y eso pasa cuando faltó por ejemplo una copia de la credencial, cuando faltó una foto, o algún documento”, dijo el alcalde.

Señaló que la ASED ya no tomó en cuenta la documental que entregó el Ayuntamiento a dicha instancia en vista de que concluyó la anterior Legislatura.

El alcalde mencionó que en las observaciones que recibe Lerdo se hace referencia a que el Ayuntamiento destinó un 6.67% del presupuesto en Ayuda Social, rubro en el cual se incluyen obras como los cuartos adicionales en viviendas, las cirugías de cataratas, despensas, medicamentos, lentes, aparatos ortopédicos, entre otros.

El alcalde también enfatizó que las observaciones en el rubro de Inversión Pública (obra pública) en el cual se dispuso de un recurso de 93 millones 678 mil 489 pesos en 2023 fueron mínimas:

Lo anterior significa el 0.2% de observaciones en ese rubro de obra pública.

El alcalde también recordó que la ASED es el órgano fiscalizador que también tendría que dar seguimiento a lo ocurrido en el ejercicio fiscal 2022 pues existe documental comprobatoria de que se le deben a Lerdo 40 millones de pesos el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas (correspondientes a la pasada administración estatal) siendo recursos de participaciones federales y del Ramo 33.

“Y es hora de que todavía no emite alguna opinión para que le regresen ese dinero al Municipio porque ese sí es un daño al erario público municipal; el hecho de que no te entreguen las participaciones etiquetadas. Yo lo único que le pediría la ASED es que no sea mala y que así como me revisa a mí pues que también revise el ejercicio 2022”, dijo.