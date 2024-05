Todas las empresas deberán entregar utilidades, advirtió el líder de la CTM Sureste

Aquellas empresas que dicen que no van a entregar utilidades, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, les pidió reflexionar, ya que la estabilidad laboral no se puede construir a costa del abuso de los trabajadores.

“Para ser más claro, que vayan reflexionando de manera solidaria, tal parece que están descuidando los pesos por cuidar los centavos, y en ese aspecto no queremos despertar al sindicalismo bronco de Coahuila”, advirtió.

En ese sentido, el líder sindical también hizo un llamado exclusivo a esos empleadores que están pensando que la paz laboral es sin utilidades.

“No va a hacer sin utilidades, mejor les pido de favor que piensen en un bono solidario si es que la caratula fiscal no dio resultados que esperábamos, es decir, no se reflejó las utilidades, bueno, son tiempos de solidaridad, son tiempos de que ellos encuentran solidaridad de nosotros cuando se necesita, o cuando hay sobre inventario, o cuando el producto que se fabrica no tuvo las ventas suficientes”, recordó.

Añadió que encuentran la solidaridad de los trabajadores, aceptando primero, privilegiando la Fuente de empleo, y después, aceptando renunciar a cierto porcentaje de su salario temporalmente cuando hay paros técnicos.

Reiteró que hoy se necesita la conciencia responsable de todos aquellos empresarios (que ojalá sean pocos)que están pensando que la estabilidad laboral se lleva a cabo cuidándolos a ellos, y no, van a cuidar a los trabajadores que es lo mejor que tenemos.

Insistió en que velarán por sus derechos, por lo que hizo un llamado a los trabajadores para que, en caso de que exista una duda en la caratula Fiscal que no hayan reflejado utilidades, estaá listos para interponer recursos de inconformidades ante Hacienda para ordenar nuevas auditorías aquellas empresas o responsables.

“Muchas veces los RH por quedar bien con su superiores engañan,a los jefes superiores y no queremos esos RH’s explotadores y abusadores”, subrayó.

Finalmente recordó que el plazo para la entrega de utilidades es el próximo 20 de Mayo.