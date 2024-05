¿Tini se retira de la música?: los voy a extrañar un montón

La argentina Tini se encuentra en medio de un momento de liberación, después de que el año 2023 fue uno de los años de mayor éxito en su carrera tras el álbum Cupido, la artista está lista para tomar un descanso temporal de los escenarios que alargará hasta el 2025.

Luego de un breve silencio musical, la estrella musical de 27 años salió a hablar sobre la salud mental, pues confesó que durante el 2023 le diagnosticaron depresión, por lo que ahora busca retomar las riendas de su vida.

En medio de todo esto, el pasado mes de abril la exestrella de la serie Violetta de Disney Channel, lanzó su disco más personal que lleva por nombre Un mechón de pelo, en donde se sincera sobre varios aspectos de su vida personal, además de que afronta varios rumores.

Para la promoción del álbum, la artista realizó cinco conciertos en Buenos Aires, Argentina con un aforo reducido para estar más cerca de sus fans, en sus presentaciones la estrella pop interpretó temas como pa y posta, sin embargo, vivió un emotivo momento tras hablar ante sus "tinistas" como les dice a sus seguidores, para confesar que el siguiente paso en su carrera y dar un breve adiós, ya que se tomará un descanso musical para retomar su faceta actoral con un importante proyecto en México.

Tini, con la voz cortada, se despidió de sus fans:

"Es el último show y quiero agradecerles una vez más porque me hizo muy feliz estar arriba del escenario otra vez. También me hizo más feliz estar arriba de un escenario, pero siendo sincera con ustedes, mis sentimientos y con todo lo que estuvo pasando... Ya no quiero volver a ser esa Martina que tenía miedo de hablar, a esa Martina que tenía miedo de contar ciertas cosas, así que decirles que nunca es tarde para decir lo que uno siente o tiene ganas de ser", dijo.

Concluyó diciendo:

"Pasaron estos cinco shows y espero el año que viene poder volver a vernos. Los voy a extrañar un montón (...) Lloro de la mención y no quiero pedir perdón por llorar porque está bien", dijo la argentina.

De acuerdo al portal de As, Tikitakas, Tini estará trabajando en México en un nuevo proyecto actoral enfocado en un público adulto para un servicio de "streaming" que no tiene nada que ver con sus trabajos para Disney.

"En dos semanas se va y ya no vuelve. Hace mucho que no trabaja como actriz. No va a ser nada pop, ni como cantante. Va a ser un papel protagónico en una serie para adultos", señalaron medios argentinos.

¿Dónde ver el concierto de Tini?

Para los fans que deseen ver el concierto que ofreció Tini en Buenos Aires, Argentina, en el que interpretó los temas de su álbum Un mechón de pelo, el especial ya se encuentra disponible a través de Star+ y Disney+.