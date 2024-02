Tigres busca la victoria ante un débil Juárez

Los Tigres de la UANL buscaran retomar el rumbo cuando reciban a un débil Bravos de Juárez en duelo de la Jornada 9.

Los Bravos de Juárez llegan sumidos en el sótano de la tabla general, con solo dos unidades de 21 posibles debido a el partido pendiente ante la Franja del Puebla que fue reprogramado tras el deceso de Diego "Puma" Chávez.

Por su parte, los felinos han dejado ir puntos importantes por lo que se han alejado de los primeros lugares de la tabla general, suman 15 puntos que los mantienen en la séptima posición.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi, por su parte, luego de empatar ante los Zorros del Atlas saltaran al Volcán con la firme convicción de sumar los tres puntos en disputa y retomar la senda del triunfo luego de caer ante Cruz Azul y empatar con Atlas.

Además, contaran con la mediocampista Guido Pizarro quien ya se encuentra entrenando al parejo del cuadro titular luego de la lesión que lo alejo de las canchas.

Miguel Fuentes, auxiliar técnico de Tigres, señaló que en el cuadro felino no ha alcanzado a tener un buen funcionamiento por los errores cometidos.

Aceptó que por momento el equipo no desarrolla un buen funcionamiento pese a las variantes, "es una realidad nos ha costado trabajo encontrar el funcionamiento, hemos querido dar variantes, sin embargo, no ha llegado los resultados". Sabe que en Tigres "no hay escusas".

Por su parte, Mauricio Barbieritras, técnico de los fronterizos, aceptó que los errores cometidos en la goliza recibida ante Monterrey (0-3) no los deben permitir.

El partido Tigres vs Bravos está pactado para disputarse este jueves a las 19 horas en el estadio Universitario.