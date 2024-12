Tiene un año de 10

Y es que Luján realizó proyectos como ¿Tú crees?, Papás por conveniencia y ¿Quién es la máscara?, y además se casó con Mario Alberto Monroy, con quien está por irse de Luna de miel.

"Me pasaron cosas muy bonitas y me hace muy feliz compartirlo con la gente. Realicé varios proyectos, hasta la gira de 2000's por siempre y ahora sí me voy de vacaciones con mi esposo", comentó a El Siglo de Torreón.

La protagonista de la novela El diario de Daniela charló con este diario luego de que quedara en el tercer lugar del programa ¿Quién es la máscara?, gracias al personaje de "Huesito peligroso", uno de los consentidos del público.

Notablemente entusiasmada, Daniela compartió el gusto que le dio que su participación en este programa de Televisa la llevara a la final que ocurrió el domingo pasado, en donde ganó Galilea Montijo en Estados Unidos y Armando Hernández en México.

"Mi 'Huesito Peligroso' llegó bien lejos y no saben la alegría que me ha dado saber que fue muy bien recibido por ustedes, el público", externó.

La entrevistada aceptó que ¿Quién es la máscara?, la motivó bastante porque es algo completamente diferente a lo que venía realizando.

"Fue muy bonito poder vivir esta experiencia. Yo le traía muchas ganas. Veía las temporadas anteriores y me daba cuenta de que los investigadores luego creían que yo era alguno de los participantes y no, yo estaba en mi casa, y ahora sí terminé siendo yo. Lo mejor es que avancé bastante".

Para poder meterse en el papel de "Huesito peligroso", Daniela se preparó mucho. Estar dentro de esas botargas no es nada fácil.

"Había que alistar canciones y coreografías. Ensayas con máscaras, ni siquiera los coreógrafos ni los bailares saben quién está detrás de ellas. Todo lo que hagas es con la máscara.

"Se necesita una gran convicción. El calor estaba tremendo y tenían que ponerme un ventilador. Cuando me peleé con Omar Chaparro, recordarán que me cargó y ahí sí sentía que se me iba el oxígeno. Me llevo en el corazón esta experiencia que me encantó vivir y tener".

Reconoció Luján que todas las calorías que perdió cada vez que se ponía la botarga, las podría recuperar con gusto con unas ricas gorditas laguneras.

"Oigan, no sean malitos, por favor, mándeme unas gorditas de guisados. Vaya que ahora sí las necesito", mencionó.

Algo que de igual manera le dio alegría es que los televidentes se involucraron bastante en este proyecto.

"Se registraron casi seis millones de personas que votaron y eso reafirma que fue un éxito esta temporada y que la gente se involucró bastante con los personajes".

Daniela admitió que le fue muy difícil poder guardar el secreto de que se encontraba dentro de "Huesito peligroso".

"Esta última semana, algunos fans me escribían y me decían, 'Eres tú, 'Huesito peligroso', ¿verdad?', y yo no les podía contestar. Asimismo, no podía contarle a nadie de mi familia ni a compañeros que estaba en el programa".

Por último, Daniela Luján deseó un muy feliz año nuevo a todos los laguneros.

"Les agradezco el apoyo que siempre me han dado. Bendiciones para todos, pero sobre todo que tengan salud".