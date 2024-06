Tiago, a favor de historias nuevas

"Me parece fabuloso que nos atrevamos a hacer historias inéditas que tengan corazón nuevo. No estoy en contra de los 'remakes', pero elaborar una historia original tiene una cosita rica.

"Es muy padre no saber a dónde va la historia y creo que para las personas también. Es importante que le dan chance a los nuevos escritores para que muestren sus mundos y sus formas de ver la vida", comentó en entrevista telefónica con El Siglo de Torreón.

Correa charló de su personaje en esta historia, de nombre, "Mauro", el cual vive una dualidad. Es uno de los villanos, pero poco a poco ha cambiado, se ha ido por el camino de las buenas acciones.

"Es bonito entrar a Televisa, es mi primera novela con esta empresa. El amor no tiene receta, tiene muy buenos números. La gente ha abrazado a la historia y a personajes como el mío, que es 'Mauro'.

"Este rol tiene una dualidad linda. Es el malo, pero también tiene ese lado bueno, que lo tenía oculto y que a través del amor empieza a descubrirlo. Se está dando una oportunidad de hacer el bien, la pregunta es si al final de la trama él va a lograr desacostumbrarse de hacer el mal", contó.

RETOS VARIADOS

Cada personaje que realizan los actores, trae consigo retos variados y en el caso de "Mauro", para Correa, no fue la excepción.

"No fue el personaje típico antagonista. Lo llené de humanidad para que la gente pudiera amarlo y odiarlo al mismo tiempo. Y eso es algo muy padre cuando uno desarrolla un antagónico. Él vive una peculiar condición psicológica, incluso, pasa por crisis de pánico y de niño tuvo una vida llena de carencias", relató.

Por otro lado, Tiago compartió que su carrera cada vez crece más y es que lo mismo ha hecho teatro, que cine, TV y plataformas. Reveló que ahora su "centro de operaciones" es precisamente en Tierra Azteca, en donde encontró, no solo amor profesional, sino también personal.

"Tiene que ver con los años de experiencia. Llevo más de dos décadas laborando en Chile, Perú, España y México. Estoy muy feliz en la República Mexicana, no me quiero ir de aquí porque me han abrazado muy bonito, además la cultura mexicana es muy amplia. México es tan rico en cultura, sabores, sabiduría y etnias.

"Nuestra mejor escuela después de haber tomado clases es entender que uno tiene que transitar por las películas, las series, las novelas o las obras, porque así uno va aprendiendo a contar con diversas musculaturas actorales y emocionales. Es fascinante jugar a ser diferentes personas en variados proyectos que transmiten sensaciones y conocimientos", puntualizó.