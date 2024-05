The Idea of You: conoce más de Nicholas Galitzane, el actor que da vida a Hayes Campbell

Llegó a Amazon Prime Video la película The Idea of You (La idea de ti, en español), la cual está dando mucho de que hablar en redes sociales debido a su candente historia en la que una madre divorciada de 40 años de edad se enamora de la estrella del pop de 24 años de edad, Hayes Campbell, integrante de la boyband ficticia, August Moon. El personaje está inspirado en Harry Styles y la boyband a la que perteneció, One Direction.

VER MÁS Curiosidades sobre The Idea of You, la impactante película de Anne Hathaway

The idea of you es el estreno más reciente de Amazon Prime Video, la película es una comedia romántica protagonizada por Anne Hathaway y Nicholas Galitzane

El actor que interpreta a Hayes ha impresionado por su belleza y se está conviertiendo en la estrella del momento, sin embargo, hay que resaltar que este no es su primer proyecto actoral importante, a continuación te contamos más sobre Nicholas Galitzane.

¿Quién es Nicholas Galitzane?

Nicholas Dimitri Constantine Galitzine, conocido simplemente como Nicholas Galitzane, nació el 29 de septiembre de 1994 (29 años de edad) en Hammersmith, Londres.

Si primer papel en una película ocurrió en la cinta The Beat Beneath My Feet en el 2014, junto al fallecido Luke Perry, además de colaborar en la banda sonora de la película.

En 2015 apareció en la serie de televisión Legends de TNT. Fue nombrado "Estrella del mañana" por Screen International. Ese mismo año protagonizó la comedia con temática LGBT+, Handsome Devil.

En 2017 obtuvo un papel importante en la serie de terror de Netflix, Chambers, sin embargo, fue cancelada tras una temporada.

Para el 2020 volvió a interpretar a un personaje LGBT+ en la película remake de The Craft.

En 2021 protagonizó junto a Camila Cabello la película musical Cinderella, en donde dio vida al príncipe Robert. En esta cinta aprovechó su talento musical y cantó en siete canciones del soundtrack.

Lanzó en 2022 su primer sencillo como cantante que llevaba por nombre Comfort.

En ese mismo año protagonizó junto a Sofia Carson la película Purple Hearts de Netflix.

Otro papel importante lo obtuvo en 2023, en la aclamada comedia Bottoms.

Sin embargo, el actor recibió mayor atención tras protagonizar la comedia romántica gay, Red, White & Royal Blue, que se basa en el libro publicado en el 2019 del mismo nombre. La película se estrenó Prime Video y se convirtió en todo un éxito.

Su más reciente estreno cinematográfico es The Idea of you, en donde se le puede escuchar también cantar en el soundtrack.

Actualmente, es protagonista de la serie Mary & George, en donde actúa junto a Julianne Moore.