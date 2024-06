The Goat, lo nuevo de Marca Registrada

Tras mostrar una evolución en la industria musical, Grupo Marca Registrada celebra sus 10 años de trayectoria con el estreno de The Goat, con el que Fidel Castro (líder y vocalista de la agrupación) también conmemora 12 años de carrera.

De acuerdo con un comunicado, el álbum cuenta con 11 canciones, de las cuales ocho son colaboraciones con nuevos talentos que la agrupación admira y perfilan un gran potencial. Torai” es el primer sencillo.

Canciones como Amplificando, Dolera ft. Oslin Romero, La Sandía ft. Angel Cervantes, El Primo ft Novillos De La SIerra, Arriba Mi Culiacán ft. Ángel Cervantes, Noche de Cita” ft Octavio Cuadras, entre otros temas, forman parte de este álbum que sin duda marcará un antes y un después para la agrupación.

“Me identifico mucho con la palabra Goat (The Greatest of all Time), ya que espero un día dejar mi propia huella con mi música, igual que los grandes en esta industria”, comenta Fidel Castro en la misiva.

Grupo Marca Registrada dará inicio a su gira internacional The Goat, la cual estará visitando cada rincón de México y Estados Unidos, presentando un show completamente renovado.